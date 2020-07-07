Летние рецепты латвийских мам: гаспачо, шампиньоны гриль и десерты

Летние рецепты - особенные. В них много сезонных ягод, фруктов и овощей, блюд на огне, и они невероятно ароматные! "Мамин клуб" делится своими коронными рецептами. Теперь мы точно знаем, что приготовить в эти жаркие дни!
Легкие летние супы
Светлана: гаспачо - традиционный испанский томатный суп. Его подают холодным, поэтому он идеально подходит для обеда или ужина в жаркий день.
Приготовление:
- Помидоры и паприку очищаем от кожицы и нарезаем мелкими кубиками.
- Так же нарезаем огурцы и зелень.
- Лук и чеснок мелко рубим.
- Все ингредиенты смешиваем и заливаем томатным соком.
- Добавляем немного уксуса и сока лимона.
- Солим и перчим по вкусу.
- Охлаждаем. И вот он готов!
Инга: рассольник. В последнее время - топовый суп нашей семьи!
Приготовление:
- Варим перловку.
- Отвариваем свинину с косточкой.
- Добавляем картофель, морковь и в конце - маринованные огурцы. Готово!
Горячее и салат
Ярослава: у меня два любимых летних рецепта.
1. Жареные шампиньоны на гриле
Приготовление:
- Берем крупные шампиньоны, каждый царапаем ножом и делаем максимально глубокие надрезы, при которых гриб остается целым.
- Необходимо на ночь оставить в маринаде.
- Маринад: минеральная вода с газом (чем соленее, тем лучше), можно досолить; добавляем чесночный соус и специи по вкусу. Чем дольше маринуются, тем лучше. Грибы нужно чем-нибудь придавить, чтобы они целиком были в маринаде.
- Потом просто жарим на гриле до готовности - буквально 5 минут.
2. Салат из пекинской капусты с курицей
Хоть этот салат и с майонезом, мне он кажется легким.
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- вареное филе курицы;
- яблоко (очистить);
- 1 баночка сладкой кукурузы;
- консервированные ананасы (удобно - ломтиками);
- свежий огурец (очистить);
- сметана;
- майонез.
Приготовление:
- Майонеза минимум + максимум сметаны. Все ингредиенты мелко режем и перемешиваем.
- Добавляем соль по вкусу.
- Подаем салат охлажденным!
Десерты
Елена: пирог из ревеня
Ингредиенты:
- мука - 250 граммов;
- сахар - 250 граммов;
- яйца - 4 шт.;
- масло сливочное - 250 граммов;
- ванильный сахар - 1 пакетик;
- разрыхлитель - 2 ч. л.;
- крахмал (у меня картофельный, можно и кукурузный) - 75 граммов;
- ревень - 750 граммов;
- соль - щепотка;
- сахарная пудра - по желанию.
Приготовление:
- Ревень моем, чистим, нарезаем брусочками.
- Масло взбиваем с сахаром, солью и ванилью до кремообразного состояния.
- Вводим по одному 4 яйца, тщательно взбивая - по минуте на каждое яйцо.
- Смешиваем муку и крахмал с разрыхлителем, просеиваем через сито.
- Вводим мучную смесь в масляную. Хорошо взбиваем миксером.
- Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем тесто. На тесто выкладываем ревень, немного втапливая его.
- Выпекаем в разогретой духовке (200 градусов) минут 30-40.
Вероника: обожаю простой слоеный рецепт:
первый слой - ягода (можно измельчить блендером или просто положить цельную), второй слой - сливки, взбитые с творогом, и третий слой - прожаренные овсяные хлопья. Все!
Вита: летние кексики
Ингредиенты:
- творог (9%) - 130 граммов;
- сахар - 150 граммов;
- масло сливочное - 70 граммов;
- мука пшеничная высшего сорта - 150 граммов;
- яйца - 2 шт.;
- разрыхлитель - 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Все смешиваю, раскладываю в формочки - и в духовку.
- В качестве начинки можно добавить изюм, кусочки кураги, чернослива или любые цукаты по вкусу.
Милана: мой рецепт любимого летнего клубничного пирога с безе "Клубника под снегом".
Пирог в приготовлении очень простой и не требует каких-то экзотических ингредиентов. А получается очень вкусный и красивый.
- Вначале я делаю тесто. Отделяю желтки (3 шт.) от белков (белки понадобятся позже, их я убираю в холодильник).
- Беру 130 граммов размягченного сливочного масла (если масло заморожено - просто натираю его на терке), добавляю 50 граммов сметаны и 70 граммов сахара. Все хорошенько растираю вилкой.
- Добавляю желтки, перемешиваю.
- Просеиваю 250 граммов муки (может понадобиться чуть меньше).
- Вместе с мукой просеиваю чайную ложку разрыхлителя.
- Быстро замешиваю тесто, собираю его в шар и убираю минут на 15 в холодильник.
- Достаю тесто и распределяю его руками по форме для выпечки, формируя бортики (форма не обязательно должна быть круглой).
- Прокалываю тесто вилкой и отправляю корж минут на 5-10 в разогретую до 200 градусов духовку (он должен схватиться и немного подрумяниться).
- Достаю корж из духовки, ему нужно немого остыть. Пока корж остывает, в охлажденные белки всыпаю 50 грамов сахарного песка (если любите более сладкое, сахара можно добавить больше).
- Взбиваю белки с сахаром в пышную пену.
- Беру 300 граммов клубники и нарезаю ее, если ягоды некрупные - оставляю целыми.
- Добавляю нарезанную клубнику во взбитые белки и перемешиваю.
- Выкладываю крем из клубники с белками на корж и отправляю пирог в духовку - теперь уже при 180 градусах - минут на 30-35.
- На белках должна образоваться румяная корочка. В итоге получается очень вкусный, ароматный пирог!
Песочное тесто пропитано соком клубники. Словами не передать, как это вкусно. Пирог получается очень нежным, поэтому, прежде чем порезать его, нужно, чтобы он немного остыл. Я пеку его в стеклянной форме, чтобы в ней же можно было его разрезать. Или нужно печь его в разъемной форме, чтобы аккуратно переложить на тарелку. Приятного аппетита!
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