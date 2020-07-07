Что искал историк Соколов на картах Google после смерти аспирантки. Хроника суда

На ней запечатлен момент ссоры незадолго до смерти Ещенко - девушка требует, чтобы производящий видеозапись отошел и дал ей пройти. "Я тебя больше не люблю", - говорит она. "Это я понял", - отвечает снимающий голосом, похожим на голос Соколова. Чуть позже девушка кричит: "Ты что меня бьешь, какое ты имеешь право!" - и произносит оскорбительные слова.

Судебная тяжба

Было зачитано также агрессивное и оскорбительное послание, отправленное Соколову не Анастасией Ещенко, а совсем другими людьми – сторонниками эксцентричного литератора Евгения Понасенкова, с которым Соколов вел несколько гражданских тяжб.

Тема тяжелых отношений с Понасенковым всплыла за время судебного заседания в этот понедельник трижды. При зачитывании эсэмэсок с телефонов, найденных в квартире, где жили Соколов и Ещенко, подсудимый, на время забыв об "ужасающих оскорблениях" со стороны девушки, стал просить суд найти в телефоне угрожающее послание от Понасенкова за 2018 год.

Также осмотр телефонов показал, что в дни перед смертью Ещенко 8 ноября Соколов созванивался и переписывался с адвокатом по гражданскому иску против Понасенкова (одно из судебных разбирательств закончилось 29 октября 2019 года не в пользу Соколова).

И более того – анализ поисковых запросов в компьютере, проведенный на судебном заседании 5 июля, показал, что в часы между смертью Анастасии Ещенко и моментом, когда ее расчлененное тело извлекли из реки Мойки, Соколов просматривал в интернете материалы по запросу "Соколов Понасенков".

Карты Google

Исследование вещественных доказательств и протокола осмотра вещей, найденных в квартире Соколова после смерти Ещенко, показало, что ночью и днем 8 ноября (день смерти девушки) и в ночь на 9-е с компьютера Олега Соколова было совершено множество просмотров гугл-карт Петербурга – он искал места на набережных Мойки и реки Пряжки.

Согласно чеку, извлеченному из мусорного ведра в квартире историка, 8 ноября в 13 часов 28 минут он приобрел в магазине "Леруа Мерлен" упаковку черных мешков объемом 220 литров, клей "Супермомент Идеал" и 45 метров упаковочной ленты.

Самого профессора обнаружили в ночь на 9 ноября в воде около дома 90 по набережной Мойки и достали из реки вместе с рюкзаком, в котором оказались две женские руки с маникюром красного цвета.

"Талантливый и вспыльчивый"

Подробности того, что происходило на этом участке набережной, суд заслушивал на предыдущем заседании 29 июня.

Свидетель – таксист, первым услышавший крики Соколова о помощи – дал показания о том, что пытаясь вытащить человека из воды, увидел рядом в воде на трапе и рюкзак. Он удивился ("Зачем вещи в воду?") и подтащил сумку ближе к берегу.

Вызванные им сотрудники МЧС вытащили Олега Соколова из воды, а роковой рюкзак отнесли в машину скорой помощи и положили рядом с ним.

Прокурор особо интересовалась, почему свидетель подумал, что это вещи именно Соколова, и кто перемещал роковой рюкзак.

Другие свидетели в прошлый понедельник заслушаны не были, но в процессе зачитали письменные показания одного из полицейских, прибывших на набережную Мойки и с подачи медиков обнаруживших в кармане Соколова пистолет, а в рюкзаке – части тела.