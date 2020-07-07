Земессарги обследуют территорию Рундальского дворца. Ранее там были найдены два снаряда времен войны

Как сообщила агентству LETA представитель музея Рундальского дворца Илзе Кусиня, в следующем году во время садового праздника на этом месте планируются различные мероприятия, поэтому руководство музея обратилось к 1-й Рижской бригаде Земессардзе с просьбой обследовать и в случае необходимости обезопасить территорию к востоку от дворца.

Кусиня отметила, что Рундальский дворец находился в зоне боевых действий и во время Первой мировой войны, и в годы Второй мировой войны. Руководство музея надеется продолжить сотрудничество с Земессардзе и в следующем году, чтобы осмотреть и обезопасить более обширную территорию музея.

В связи с упомянутыми учениями 9 и 10 июля для посетителей на территории музея могут вводиться ограничения.