В Сербии прошли насильственные протесты против восстановления ограничений из-за Covid-19

В Сербии протесты против решения возобновить ограничения для борьбы с пандемией во вторник в Белграде переросли в столкновения с полицией, группе протестующих удалось вломиться в здание парламента, пишет Deutsche Welle.
В столкновениях с полицией приняли участие тысячи человек. Полиция применила слезоточивый газ, а протестующие забрасывали стражей порядка камнями, бутылками, яйцами и петардами. Были подожжены полицейские автомобили.
Агентство AP сообщило, что в столкновениях приняли участие и экстремисты, связанные с крайне правыми группировками.
Насильственные столкновения произошли и у здания государственного телевидения.
Галерея: Протесты в Белграде
Протесты начались спустя пару часов после сообщения президента Сербии Александра Вучича, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с конца недели снова будут введены комендантский час и возобновлены и другие ограничения.
Это будет первый раз с начала марта, когда в Сербии установлен комендантский час.
Вучич во вторник сообщил, что больницы в Белграде почти полны, и указал, что в столице ситуация особо тяжелая.
Демонстрации меньшего масштаба прошли и в других городах Сербии.
Вспышка нового вируса началась примерно спустя восемь недель после того, как Сербия начала отменять ограничения, установленные в связи с коронавирусом.
На прошлой неделе в Сербии ежедневно регистрировалось от 250 до 350 новых случаев заражения.
Всего в стране от Covid-19 умерли 330 человек. 110 пациентов находятся в критическом состоянии.
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