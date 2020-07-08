В Сербии прошли насильственные протесты против восстановления ограничений из-за Covid-19

В столкновениях с полицией приняли участие тысячи человек. Полиция применила слезоточивый газ, а протестующие забрасывали стражей порядка камнями, бутылками, яйцами и петардами. Были подожжены полицейские автомобили.

Агентство AP сообщило, что в столкновениях приняли участие и экстремисты, связанные с крайне правыми группировками.

Насильственные столкновения произошли и у здания государственного телевидения.

Галерея: Протесты в Белграде

Протесты начались спустя пару часов после сообщения президента Сербии Александра Вучича, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с конца недели снова будут введены комендантский час и возобновлены и другие ограничения.

Это будет первый раз с начала марта, когда в Сербии установлен комендантский час.

Вучич во вторник сообщил, что больницы в Белграде почти полны, и указал, что в столице ситуация особо тяжелая.

Демонстрации меньшего масштаба прошли и в других городах Сербии.

Вспышка нового вируса началась примерно спустя восемь недель после того, как Сербия начала отменять ограничения, установленные в связи с коронавирусом.

На прошлой неделе в Сербии ежедневно регистрировалось от 250 до 350 новых случаев заражения.

Всего в стране от Covid-19 умерли 330 человек. 110 пациентов находятся в критическом состоянии.