Грустно, но красиво! Черная элегантность по-испански во время прощания с жертвами Covid-19

В соборе Альмудена в Мадриде прошла поминальная месса по жертвам Covid-19, которую посетили король и королева Испании и их дочери - Леонор и София.
Для официального траурного мероприятия королева Летиция выбрала черную шифоновую блузку и юбку-карандаш. Дополнили сдержанный образ монаршей особы черные лодочки на каблуке и маленький клатч.
Король Испании Филипп VI по такому случаю надел темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук.
Сопровождавшие родителей дочери София и Леонор, которые в последнее время чаще стали посещать с ними мероприятия, тоже были одеты в черное.
Только обувь, в отличие от мамы, они предпочли более удобную - без каблука.
Да, и еще - все члены королевской семьи были в защитных масках для лица.