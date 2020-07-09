Чт, 9.07.2020
Уже при смягчении ограничений я говорила, что они могут быть усилены, если вырастет число инфицированных. Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Грустно, но красиво! Черная элегантность по-испански во время прощания с жертвами Covid-19

ФОТО: SIPA/Scanpix

В соборе Альмудена в Мадриде прошла поминальная месса по жертвам Covid-19, которую посетили король и королева Испании и их дочери - Леонор и София.

Для официального траурного мероприятия королева Летиция выбрала черную шифоновую блузку и юбку-карандаш. Дополнили сдержанный образ монаршей особы черные лодочки на каблуке и маленький клатч.

Король Испании Филипп VI по такому случаю надел темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук.

Сопровождавшие родителей дочери София и Леонор, которые в последнее время чаще стали посещать с ними мероприятия, тоже были одеты в черное.

Только обувь, в отличие от мамы, они предпочли более удобную - без каблука.

Да, и еще - все члены королевской семьи были в защитных масках для лица.

ФОТО: PPE/THORTON/SIPA

ФОТО: PPE/THORTON/SIPA

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