Сб, 11.07.2020
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Умер один из предполагаемых авторитетов преступного мира Эстонии. Что о нем известно?

Похороны Николая Таранкова в сентябре 2016 года. Олег Львов в кепке.

ФОТО: Teet Malsroos/Õhtuleht/Scanpix

В понедельник утром, 6 июля, в арестной камере умер предприниматель Олег Львов (65): один из предполагаемых авторитетов преступного мира Эстонии, считавшийся вторым после Николая Таранкова. По имеющейся у Rus.Postimees информации, Львов скончался скоропостижно.

Государственная прокуратура, не имея возможности называть имена, подтвердила, что в Таллиннской тюрьме скончался 65-летний мужчина.

"Насколько нам известно, в понедельник утром он находился в камере один, во время завтрака жалоб от него не поступало, - сказал руководитель пресс-службы Госпрокуратуры Каарел Каллас. - Во время проверки, которая прошла через полчаса, выяснилось, что задержанный находится без сознания. Попытки реанимировать его ни к чему не привели. Причина его смерти будет установлена после вскрытия".

В прокуратуре уточнили, что умерший в тюрьме мужчина был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия. Адвокат Олега Львова Свен Силларт уточнил, что Львов был задержан еще до Ивановой ночи. Суд дал санкцию на арест на два месяца: "Это решение мы не обжаловали. Что касается оружия, то претензии возникли по поводу антиквариата".

Изначально прошла информация о том, что Львов был задержан в ходе крупной полицейской операции. Кроме него под стражу попали еще около 20 человек. "Нет, о крупной операции мне ничего неизвестно, он был один, о большом количестве задержанных я прочел только что в СМИ".

Силларт сказал, что на здоровье его клиент особо не жаловался, но во время встречи сказал, что в тюрьме ему дают не все лекарства, которые он должен принимать: "Он сказал, что должны были давать два раза в день, а давали только один. Причины смерти я не знаю, ее установят в результате вскрытия".

Олег Львов - кто это?

В конце 1990-х годов Олега Львова связывали со столичным Центральным рынком в Таллинне, на котором он сначала якобы предлагал услуги крышевания, а потом имел отношение к вопросу приватизации и управления торговой точкой.

В то время погибло много людей: начиная с непослушных торговцев, заканчивая вице-мэром Таллинна Майтом Метсамаа.

В организации убийства Метсамаа, которому просто не захотели платить взятку в размере восьми миллионов евро, в итоге обвинили тогдашнего руководителя Центрального рынка Вадима Полищука.

На самого Полищука было совершенно покушение, в организации которого сначала заподозрили Олега Львова, но затем подозрения были сняты и найдены установлены организаторы и исполнители покушения.

Львова всегда называли одним из самых состоятельных представителей преступного мира.

У него имелся весьма прибыльный бизнес - рестораны и рыбная продукция. По некоторым данным, большая часть его коммерческой деятельности протекала за границей, - в Испании - однако, утверждается, что именно благодаря его средствам в свое время Николай Таранков занял место лидера эстонского криминального мира.

На похоронах Таранкова, в сентябре 2016 года, Львов попал в объективы фото- и видеокамер. О том, что он мог бы занять освободившееся место лидера, не упоминалось ни разу. Скорее, назывался Вячеслав Гулевич, однако вскоре он и близкие к нему люди были арестованы, а 28 мая этого года суд вынес приговор, согласно которому Гулевичу предстоит провести в тюрьме восемь лет. Отметим, что это было решение суда первой инстанции, его обязательно обжалуют, поэтому окончательно приговор в силу еще не вступил.

Нужно отметить, что с самого момента гибели Таранкова полиция делает все, чтобы помешать преступному миру самоорганизоваться и избрать нового лидера.

За четыре года на скамье подсудимых оказались практически все активные деятели, часть из них уже отбывает полученное наказание, часть дожидается окончания следствия и вынесения приговора.

В декабре прошлого года была предотвращена и встреча представителей преступного мира с российским вором в законе Виктором Жариновым по кличке Цезарь, который привлек внимание правоохранительных органов своей визой, а при проверке заставил стражей порядка напрячься. Говорили, что Жаринов собирался подобрать нового лидера эстонского преступного мира. Но не сложилось.

О том, что преступный мир Эстонии четыре года так и живет без главы, сообщалось и в ежегоднике прокуратуры, вышедшем в апреле этого года.

Пару лет назад гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил, что в Эстонии действует около 20 преступных сообществ, восемь из которых считаются особо опасными.

По данным прокуратуры и Центральной криминальной полиции к настоящему моменту удалось пресечь деятельность преступных сообществ, которые возглавляли Ассар Паулус, Харон Дикаев, Андрей Кузякин, братья Мартовые и Эдуард Косляков, Амид Магеррамов и Геннадий Окунев, а также деятельность Кемеровской преступной группировки.

В общей сложности в течение последних пяти лет обвинения были предъявлены семи лидерам преступных сообществ, нескольким участникам преступных группировок среднего звена, а в общей сложности - 82 членам преступных группировок.

Теперь не стало Олега Львова, который не дожил и до суда.

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