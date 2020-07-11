Умер один из предполагаемых авторитетов преступного мира Эстонии. Что о нем известно?

Государственная прокуратура, не имея возможности называть имена, подтвердила, что в Таллиннской тюрьме скончался 65-летний мужчина.

"Насколько нам известно, в понедельник утром он находился в камере один, во время завтрака жалоб от него не поступало, - сказал руководитель пресс-службы Госпрокуратуры Каарел Каллас. - Во время проверки, которая прошла через полчаса, выяснилось, что задержанный находится без сознания. Попытки реанимировать его ни к чему не привели. Причина его смерти будет установлена после вскрытия".

В прокуратуре уточнили, что умерший в тюрьме мужчина был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия. Адвокат Олега Львова Свен Силларт уточнил, что Львов был задержан еще до Ивановой ночи. Суд дал санкцию на арест на два месяца: "Это решение мы не обжаловали. Что касается оружия, то претензии возникли по поводу антиквариата".

Изначально прошла информация о том, что Львов был задержан в ходе крупной полицейской операции. Кроме него под стражу попали еще около 20 человек. "Нет, о крупной операции мне ничего неизвестно, он был один, о большом количестве задержанных я прочел только что в СМИ".

Силларт сказал, что на здоровье его клиент особо не жаловался, но во время встречи сказал, что в тюрьме ему дают не все лекарства, которые он должен принимать: "Он сказал, что должны были давать два раза в день, а давали только один. Причины смерти я не знаю, ее установят в результате вскрытия".

Олег Львов - кто это?

В конце 1990-х годов Олега Львова связывали со столичным Центральным рынком в Таллинне, на котором он сначала якобы предлагал услуги крышевания, а потом имел отношение к вопросу приватизации и управления торговой точкой.

В то время погибло много людей: начиная с непослушных торговцев, заканчивая вице-мэром Таллинна Майтом Метсамаа.

В организации убийства Метсамаа, которому просто не захотели платить взятку в размере восьми миллионов евро, в итоге обвинили тогдашнего руководителя Центрального рынка Вадима Полищука.

На самого Полищука было совершенно покушение, в организации которого сначала заподозрили Олега Львова, но затем подозрения были сняты и найдены установлены организаторы и исполнители покушения.

Львова всегда называли одним из самых состоятельных представителей преступного мира.

У него имелся весьма прибыльный бизнес - рестораны и рыбная продукция. По некоторым данным, большая часть его коммерческой деятельности протекала за границей, - в Испании - однако, утверждается, что именно благодаря его средствам в свое время Николай Таранков занял место лидера эстонского криминального мира.