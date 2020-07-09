Чт, 9.07.2020
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Под колесами трактора погиб мужчина

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Мадонском крае мужчина 1948 года рождения попал под трактор и умер от полученных травм, сообщили в Видземском региональном управлении полиции. 

Согласно предварительной информации, мужчина работал под прессом - на него наехал трактор, небезопасно оставленный на пригорке. 

Всего вчера, 8 июля, зарегистрировано 115 ДТП. В авариях пострадали 20 человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста. 

Оформлено 264 административных протокола за нарушения правил дорожного движения, в том числе 113 за превышение скорости, пять за вождение в состоянии алкогольного опьянения и два за агрессивное вождение. 

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