Под колесами трактора погиб мужчина

Согласно предварительной информации, мужчина работал под прессом - на него наехал трактор, небезопасно оставленный на пригорке.

Всего вчера, 8 июля, зарегистрировано 115 ДТП. В авариях пострадали 20 человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста.

Оформлено 264 административных протокола за нарушения правил дорожного движения, в том числе 113 за превышение скорости, пять за вождение в состоянии алкогольного опьянения и два за агрессивное вождение.