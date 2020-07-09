"Хватит орать". Слова полицейских в последние минуты жизни Джорджа Флойда

Записи проливают свет на развитие конфликта с момента прибытия на место происшествия полицейских Лейна и Куэнга до того, как прибывшие на место ЧП медики начали проводить Флойду сердечно-легочную реанимацию. До этого были только видео очевидцев.

"Ты меня убьешь", - говорил Флойд.

"Замолчи, хватит орать. На разговоры уходит очень много кислорода", - ответил ему Човин, который почти восемь минут давил коленом на шею Флойда. Он продолжал это делать даже тогда, когда Флойд уже не двигался.

"Они меня убьют, они меня убьют. Я не могу дышать", - говорил Флойд.

В связи со смертью Флойда обвиняются четыре полицейских, которые были на месте задержания в тот момент. Човин обвиняется в убийстве второй степени, остальные трое - в соучастии в убийстве. Один из них - Томас Лейн - пробовал достичь того, чтобы избежать дела. Именно по просьбе его защиты были опубликованы расшифровки.

Адвокат Лейна Эрл Грей заявляет, что нет оснований выдвигать обвинение его клиенту, поскольку тот является новичком без опыта, который доверился более опытному коллеге Човину.

По расшифровкам можно понять, что в самом начале задержания Флойд был готов к сотрудничеству, он несколько раз просил прощения перед полицейскими, которые подошли к его припаркованной машине. Он также многократно повторил, что у него клаустрофобия.

"О Боже, не оставляй меня тут, прошу, прошу", - сказала Флойд, добавив, что "сделает, все, что скажешь".

Грей отметил, что Флойд в машине начал "метаться взад-вперед" и сам вышел из машины. Полицейским пришлось положить его на землю. "Цель была держать его в машине, мы не хотели, чтобы он снова выходил", - отметил адвокат Лейна.

Оказавшись прижатым к земле, судя по записям с видеокамер полицейских, Флойд около десяти раз произнес слово "мама".

"Я не могу в это поверить. Мама, я люблю тебя. Люблю тебя. Скажи моим детям, что я их люблю. Я умер",

- приводит слова Флойда BBC.

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Лейн несколько раз просил Флойда показать свои руки. Позднее Лейн сказал следователю, что в начале достал оружие, но, когда Флойд показал ему пустые руки, он убрал пистолет. Флойд также сказал на одно из требований показать руки:

"Приятель, в меня стреляли при таких же обстоятельствах раньше, господин полицейский". Что имел в виду Флойд, не ясно, отмечает BBC.

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