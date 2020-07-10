Удаленное обучение и приобретение родителями компьютеров: грядут изменения в законе об образовании

Министерство пока что данный план не публиковало для СМИ, однако об этом проинформировали представителей самоуправлений. После встречи свое недоумение об идее нормализовать удаленное обучение и переложить большую часть ответственности на родителей в Facebook выразила депутат юрмальской думы Элизабете Кривцова ("Согласие").

Она и Re:Check повторила сказанное на Facebook о том, что считает это неправильными действиями, удаленное обучение можно определить как кризисное или чрезвычайное решение, а в нормальной ситуации нужно сохранить право детей получать образование очно и в тесном контакте с учителем, что важно для педагогического процесса.

Кривцова также подчеркивает, что в Латвии, согласно ст. 12 Конституции, образование - бесплатное, потому было бы незаконно навязывать родителям обязанность обеспечить ребенка устройством с подключением в интернет, это должны делать самоуправления или государство.

Одна читательница спросила Re:Check, соответствует ли правде высказывание Кривцовой. Подготовки об изменениях в законе Re:Check подтвердила и министр образования Илга Шуплинска (JKP).

Она сказала, что до конца июля планируется подготовить возможные сценарии учебного процесса в новом учебном году - это делается, принимая во внимание результаты и выводы удаленного обучения под влиянием Covid-19. Название презентации, демонстрируемой самоуправлениям, - "Современное, актуальное образование во время ускорения Covid-19". В нее включены как планируемые поправки закона, как и проделываемая работа, например, профессиональное развитие педагогов, улучшения на виртуальных учебных платформах и введение единой аутентификации.

Термин очного обучения планируется пополнить возможностью участвовать в учебном процессе "удаленно посредством информационных и коммуникационных технологий".

Министр выразила Re:Check уверенность в том, что в виртуальной реальности онлайн-уроки могут имитировать занятия в классе и давно установившиеся формы обучения, такие как игры и практические занятия.

"Удаленный учебный процесс по своей сути - имитация присутствия. (...) Если ее использовать с пользой и так, как задумано, тогда эффект будет мало отличаться от очной формы обучения в классе". Шуплинска подчеркивает, что нет речи о 100% удаленном обучении. Будет подготовлено руководство, в какой степени это можно реализовать в каждом возрасте, также могут возникнуть ситуации, что есть часть школьников, кому нужно посещать школу очно, а часть в то же время будет учиться удаленно.

‼️МинОбраз предлагает впредь считать удаленное обучение нормальным очным обучением. А также изменить Закон об... Опубликовано Elizabete Krivcova Пятница, 3 июля 2020 г.

Министр отметила, что оценка дистанционного обучения показала: "Такие навыки, как самостоятельное обучение, навыки решения проблем, креативность, логическое мышление, навыки цифровой грамотности, развиваются в школах очень медленно".

Более широкое использование технологий является частью современного учебного процесса, поэтому планируется не определять его как временное решение кризисных ситуаций, а рассматривать как одну из возможных форм в Законе об образовании.