Удаленное обучение и приобретение родителями компьютеров: грядут изменения в законе об образовании

Министерство образования и науки надеется, что осенью учебный процесс сможет начаться в нормальном режиме, однако допуская различные сценарии, готовятся изменения в законе об образовании. Они установят, что удаленное обучение с помощью смарт-устройств будет одной из форм очного обучения. Также предусматривается установить законом, что устройство с подключением к интернету будет одним из индивидуальных предметов, которым школьника должна обеспечить семья.
Министерство пока что данный план не публиковало для СМИ, однако об этом проинформировали представителей самоуправлений. После встречи свое недоумение об идее нормализовать удаленное обучение и переложить большую часть ответственности на родителей в Facebook выразила депутат юрмальской думы Элизабете Кривцова ("Согласие").
Она и Re:Check повторила сказанное на Facebook о том, что считает это неправильными действиями, удаленное обучение можно определить как кризисное или чрезвычайное решение, а в нормальной ситуации нужно сохранить право детей получать образование очно и в тесном контакте с учителем, что важно для педагогического процесса.
Кривцова также подчеркивает, что в Латвии, согласно ст. 12 Конституции, образование - бесплатное, потому было бы незаконно навязывать родителям обязанность обеспечить ребенка устройством с подключением в интернет, это должны делать самоуправления или государство.
Одна читательница спросила Re:Check, соответствует ли правде высказывание Кривцовой. Подготовки об изменениях в законе Re:Check подтвердила и министр образования Илга Шуплинска (JKP).
Она сказала, что до конца июля планируется подготовить возможные сценарии учебного процесса в новом учебном году - это делается, принимая во внимание результаты и выводы удаленного обучения под влиянием Covid-19. Название презентации, демонстрируемой самоуправлениям, - "Современное, актуальное образование во время ускорения Covid-19". В нее включены как планируемые поправки закона, как и проделываемая работа, например, профессиональное развитие педагогов, улучшения на виртуальных учебных платформах и введение единой аутентификации.
Термин очного обучения планируется пополнить возможностью участвовать в учебном процессе "удаленно посредством информационных и коммуникационных технологий".
Министр выразила Re:Check уверенность в том, что в виртуальной реальности онлайн-уроки могут имитировать занятия в классе и давно установившиеся формы обучения, такие как игры и практические занятия.
"Удаленный учебный процесс по своей сути - имитация присутствия. (...) Если ее использовать с пользой и так, как задумано, тогда эффект будет мало отличаться от очной формы обучения в классе". Шуплинска подчеркивает, что нет речи о 100% удаленном обучении. Будет подготовлено руководство, в какой степени это можно реализовать в каждом возрасте, также могут возникнуть ситуации, что есть часть школьников, кому нужно посещать школу очно, а часть в то же время будет учиться удаленно.
‼️МинОбраз предлагает впредь считать удаленное обучение нормальным очным обучением. А также изменить Закон об...Опубликовано Elizabete Krivcova Пятница, 3 июля 2020 г.
Министр отметила, что оценка дистанционного обучения показала: "Такие навыки, как самостоятельное обучение, навыки решения проблем, креативность, логическое мышление, навыки цифровой грамотности, развиваются в школах очень медленно".
Более широкое использование технологий является частью современного учебного процесса, поэтому планируется не определять его как временное решение кризисных ситуаций, а рассматривать как одну из возможных форм в Законе об образовании.
Смарт-устройство и интернет нужно обеспечивать родителям
Второе предусмотренное обновление - включить компьютер или телефон с подключением к интернету в список индивидуальных учебных предметов, которые должна обеспечить семья.
В настоящее время средствами, которые нужно приобретать индивидуально считается одежда и обувь, а также учебные предметы, которые нужны для освоения нескольких предметов.
Так как школы все еще склонны толковать это по-разному, Государственная служба качества образования только недавно разъяснила, что нужно предоставлять самой семье. Этот вопрос и ранее порождал неясности, поскольку Конституция предусматривает бесплатное образование. Например, в 2013 году после вмешательства омбудсмена закон об образовании был уточнен. С того времени семьям больше не нужно покупать учебные книги и тетради - их должна обеспечить школа.
"Смарт-устройство сейчас в целом является рабочим местом школьника и студента", - сказала Шуплинска, также указав в этом контексте на современное образование 21-го века.
Включенные в презентацию данные показывают, что 52% школьников были доступны все необходимые технологии. 23% заявляют, что им еще нужен компьютер, другие - что еще нужно стабильное интернет-соединение. На вопрос, могут ли все приобрести устройства, министр отметила, что предложенное изменение закона "не означает, что 100% будут какие-либо санкции". Планируется также приобретение технологий со средств Структурных фондов, а также доступна система социальной поддержки.
Третье предусмотренное нововведение - это договор, который законные представители учеников в дальнейшем должны будут заключить со школой для получения образования. Шуплинска отметила, что данная задумка расценивалась уже долгое время и договор также необходим для повышения ответственности родителей и их участия в образовании детей и в повседневной жизни в целом. Планируемые поправки в скором времени будут направлены на рассмотрение правительства.
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