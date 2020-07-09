Эстония: надежды, что упавший за борт капитан парусника будет найден живым, практически нет

Сообщение об упавшем с судна капитане поступило в 12:50 от другого мужчины, который был вместе с ним на борту парусника, который держал путь из Дирхами в Хаапсалу. "Центру морской охраны мужчина сообщил, что увидел краем глаза падение, человека на воде не видно, а он пытается спустить паруса. Он также сказал, что на упавшем за борт мужчине нет спасательного жилета", - сообщила руководитель группы охраны на море Марге Кохтла. По ее словам, сообщивший о происшествии не смог назвать координатов судна на море. "К счастью, мы смогли вычислить координаты, используя снимки с радара и позиционирование телефона", - отметила Кохтла.

На происшествие сразу отреагировало судно Департамента полиции и погранохраны "Генерал Курвиц", которое находилось неподалеку. Команда судна сразу преступила к поискам на лодках. К 13:19 на место прибыли морские спасатели Кярдла на моторной лодке "Кессу", в 13:30 был задействован вертолет.

Поиски продолжались до вечера, но к 19 часам прекратились. По словам Кохтла, уже нет большой надежды, что мужчина будет найден живым. "Хотя сейчас лето, температура воды в районе составляет около 15-16 градусов, в такой воде человек сможет продержаться около часа", - объяснила Кохтла.

Хотя это и необязательно, выходя в море, следует надевать спасательный жилет. "Это сильно упрощает поиски человека, упавшего в воду, потому что яркий цвет жилета виден издалека", - сказала Кохтла. Также она советует точно знать свои координаты, поскольку это крайне важно, особенно в море. Помимо капитана на судне должен присутствовать еще хотя бы один человек, который знает, как управлять судном и понимает в навигации.

Полицейские помогли отбуксировать парусник в порт Хаапсалу. Мужчина, сообщивший об инциденте, в порядке. На море в момент происшествия была хорошая видимость, достаточно сильный западный ветер, высота волн - около 1,5 м.

Возможно дальнейшие поиски продолжатся завтра.

Kella 12:50 ajal juhtus õnnetus Vormsist kirdes Savinovi madalal, kui purjeka kapten kukkus üle parda. Tal ei olnud seljas ka päästevesti ja häirekeskusega kontakti võtnud teataja ei näe inimest. Otsingutesse on kaasatud kopter, täiendav info tuleb esimesel võimalusel. #LääneP — Politsei (@Politsei) July 9, 2020