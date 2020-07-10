На Каменном мосту за день были предотвращены две попытки самоубийства

2 июля после обеда сотрудники рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что на Каменном мосту находится лицо, которое, возможно, собирается совершить самоубийство.

Благодаря действиям некого прохожего, мужчину удалось сорвать с перил моста и удерживать на тротуаре до прибытия сотрудников полиции.

Поскольку мужчина примерно 50 лет подтвердил медикам и полицейским свои намерения о самоубийстве, было решено госпитализировать его на улицу Твайку.

Скоро было получено сообщение о еще одном господине, который прыгнул в Даугаву.

Мужчина примерно 40 лет был спасен и передан медикам.

Видео: Сюжет Degpunktā