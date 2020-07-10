Пт, 10.07.2020
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На Каменном мосту за день были предотвращены две попытки самоубийства

Каменный мост

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 2 июля, сотрудники полиции в Риге столкнулись с тревожной ситуацией - за короткий интервал времени с Каменного моста совершили попытку спрыгнуть в Даугаву два человека. Об этом сообщает программа Degpunktā.

2 июля после обеда сотрудники рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что на Каменном мосту находится лицо, которое, возможно, собирается совершить самоубийство. 

Благодаря действиям некого прохожего, мужчину удалось сорвать с перил моста и удерживать на тротуаре до прибытия сотрудников полиции. 

Поскольку мужчина примерно 50 лет подтвердил медикам и полицейским свои намерения о самоубийстве, было решено госпитализировать его на улицу Твайку. 

Скоро было получено сообщение о еще одном господине, который прыгнул в Даугаву. 

Мужчина примерно 40 лет был спасен и передан медикам.

Видео: Сюжет Degpunktā

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