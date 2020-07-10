В Казахстане отрицают заявления о том, что бушует "неизвестная пневмония", которая опаснее Covid-19

Данную информацию распространяет посольство Китая в Казахстане. В свою очередь, власти никакой информации о потенциально новой эпидемии пока что не предоставили.

В сообщении китайского посольства сказано, что от новой пневмонии в Казахстане умерло уже более 1700 человек.

"Департамент здравоохранения Казахстана и другие учреждения в настоящее время исследуют ситуацию и еще не определили тип нового вируса пневмонии", - говорится в сообщении, которое предусмотрено для китайских граждан в Казахстане.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении посольства, новая пневмония в Казахстане начала резко распространяться в середине июня.

В целом от новой пневмонии умерло 1772 человека, часть из которых - граждане Китая. В июне умерло 628 человек.

"Эта болезнь намного смертельнее, чем Covid-19", - сказано в сообщении.

CNN обратилась в министерство здравоохранения Казахстана с просьбой прокомментировать данную информацию.

В министерстве сегодня, 10 июля, отметили, что распространяется "вирус пневмонии с неопределенной этиологией" , но отрицает, что вспышка новая или неизвестная.

Министерство отмечает, что информация распространенная Китаем, - не соответствует действительности.

Министерство пояснило, что "неопределенная" - это понятие, которое используется согласно руководству Всемирной организации здоровья, для регистрации пневмонии, когда коронавирусная инфекция не была подтверждена в лабораторных тестах, но диагностирована клинически или эпидемиологически.