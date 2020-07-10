Инфектолог: сейчас на плечах общества лежит ответственность за избежание ужесточения ограничений

По словам Крумини, насколько ей известно, в Латвии активно проходят вечеринки и праздники, во время которых не соблюдаются элементарные правила предосторожности.

"При их несоблюдении заболеваемость опять появляется",

- подчеркнула инфектолог.

Она подчеркнула, что если жители будут вести себя ответственно и соблюдать установленные на данный момент правила, к ужесточению ограничений возвращаться не придется.

"Если общество считает, что требование дистанцирования нужно соблюдать только частично, нужно понимать, что число заболевших будет расти",

- заявила Круминя, добавив, что рост числа заболевших может привести к ужесточению ограничений.

Как сообщалось, если при расследовании новых случаев заражения Covid-19, зарегистрированных на этой неделе, экспертам не удастся выяснить их источники заражения, скорее всего, к более жестким ограничениям придется вернуться уже на следующей неделе.