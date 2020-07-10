Пт, 10.07.2020
Я действительно всерьез считаю, что идет атака на журналистов. Понимаете, атака - это что-то, что происходит быстро и очень дружно. А у нас на самом деле происходит позиционная война, и к сожалению, защищаться нам нечем. Галина Тимченко, гендиректор "Медузы"
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Инфектолог: сейчас на плечах общества лежит ответственность за избежание ужесточения ограничений

Инфектолог: сейчас на плечах общества лежит ответственность за избежание ужесточения ограничений

Профессор кафедры инфектологии Рижского университета им. Страдиня Ангелика Круминя

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Чтобы Латвия могла избежать ужесточения ограничений в связи с распространением Covid-19, общество должно проявить ответственность, заявила инфектолог Рижской восточной клинической университетской больницы, профессор кафедры инфектологии Рижского университета им. Страдиня Ангелика Круминя.

По словам Крумини, насколько ей известно, в Латвии активно проходят вечеринки и праздники, во время которых не соблюдаются элементарные правила предосторожности.

"При их несоблюдении заболеваемость опять появляется",

- подчеркнула инфектолог.

Она подчеркнула, что если жители будут вести себя ответственно и соблюдать установленные на данный момент правила, к ужесточению ограничений возвращаться не придется.

"Если общество считает, что требование дистанцирования нужно соблюдать только частично, нужно понимать, что число заболевших будет расти",

- заявила Круминя, добавив, что рост числа заболевших может привести к ужесточению ограничений.

Как сообщалось, если при расследовании новых случаев заражения Covid-19, зарегистрированных на этой неделе, экспертам не удастся выяснить их источники заражения, скорее всего, к более жестким ограничениям придется вернуться уже на следующей неделе.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ