Во Вьетнаме родился ребенок со спиралью для контрацепции в руках

Em bé rất dũng cảm, phá tan phương pháp KHHGĐ của mẹ để gia nhập bằng được ‘’bể khổ’’ cùng nhân loại! 😅 Thật tuyệt vời! #san2dkqthp #san2dakhoaquoctehaiphong #embedungcam #vongtranhthai Posted by Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng on Pirmdiena, 2020. gada 29. jūnijs

После рождения малыша удивленный врач сделал фото и во вторник, 30 июля, опубликовал их в Facebook. Фотографии лайкнули более 3700 человек, а поделились ими еще почти 4500 человек.

"После родов подумал, насколько это необычно, что он зажал в руках спираль, поэтому сделал фото. Не думал, что это получит столь большую отзывчивость людей", - рассказал медик.

34-летняя мама мальчика приняла решение в пользу спирали для контрацепции два года назад.

Они эффективны на 99%, и возможность забеременнеть куда меньше, чем при использовании презервативов или таблеток. Несмотря на то, что риск беременности при использовании спирали ничтожен, если беременность наступает, то есть риск больших проблем. Например, внематочная беременность, инфекции или спонтанный аборт.

Несмотря на это, беременность женщины прошла хорошо и здоровый малыш удачно присоединился к своей новой семье.