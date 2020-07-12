Полиция получила необычный вызов: рой пчел в центре Риги

Учитывая специфические обстоятельства, на место происшествия выехал экипаж, в котором была сотрудница, увлекающаяся пчеловодством.

На месте было решено привлечь профессионального пчеловода, чтобы тот смог переместить рой в другое место.

Позже на место происшествия приехал пчеловод из Кегумса, он запустил пчел во взятый с собой улей и увез на свою ферму.

Специалист объяснил, что вероятнее всего, на крыше одного из ближайших зданий разводят пчел и этот рой отделился от пчелиной семьи. Пчеловод рассказал, что в этом году такое происходит во многих местах. Из-за прохладной погоды этой весной развелось очень много пчел, поэтому они начинают искать новый дом.

Пчеловод отметил, что не стоит бояться укусов пчелиного роя. Опасность может возникнуть только в том случае, если человек впадает в панику и начинает махать руками.

Он также отметил, что пчеловодам, которые разводят пчел в городе надо быть внимательными, чтобы вовремя реагировать, если пчелиный рой начнет отделяться от пчелиной семьи.

Darbs policijā ir interesants ar to, ka maiņas sākumā nekad nav iespējams paredzēt, kādus izsaukumus dienas laikā būs... Опубликовано Rīgas pašvaldības policija Понедельник, 6 июля 2020 г.