Пн, 13.07.2020
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Освежающий коктейль с лаймом и водкой

ФОТО: Пресс-фото

Лету однозначно подходят легкие и освежающие коктейли, которым легкий пьянящий эффект добавляют крепкие напитки хорошего качества. 

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet вместе с водкой Beluga предлагают рецепт летнего, утонченного и быстрого в приготовлении коктейля с лаймом. Напиток придется по вкусу как дамам, так и мужчинам и послужит отличным решением в моменты, когда хочется насладиться чем-то необычным.

Ингредиенты (на 2 больших бокала):

  • 200 мл охлажденной водки Beluga;
  • 250 мл охлажденного ананасового сока;
  • 250-500 мл газированной воды или имбирного пива;
  • половинка лайма;
  • лед;
  • мята.

Приготовление

  1. Сок лайма выжать в шейкер, добавить ананасовый сок и водку Beluga, тщательно потрясти щейкер и наполнить бокалы.
  2. Добавить лед, газированную воду или имбирное пиво - количество определить самостоятельно, пробуя напиток.
  3. Украсить мятой и подавать охлажденным.

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