На выборах президента Польши победил борец за "традиционные ценности" Анджей Дуда

Отмечается, что это данные с 99,97% участков.

По сообщениям Польской государственной избирательной комиссии, Дуда во втором туре набрал 51,2% голосов, Рафал Тшасковский - 48,8%.

Как отмечает BBC, это самый незначительный разрыв на президентских выборах в Польше со времени падения коммунистического режима в 1989 году.

Явка составила 68,2% - это самый высокий показатель в современной истории Польши.

Напомним, 48-летний Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году. Он стоит на позициях консервативной морали, особенно по вопросам абортов и гей-браков.

В рамках предвыборной кампанию, построенной на защите "традиционных ценностей", он заявил, что "идеология ЛГБТ опаснее коммунистической идеологии".

Также Дуда обещал закрепить в законе запрет на усыновление и удочерение детей однополыми парами.

Как известно, первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня. Тогда Анджей Дуда набрал 43,7% голосов, а Рафал Тшасковский - 30,3%.

Рафал Тшасковский - ровесник Дуды. Он - мэр Варшавы и вице-председатель главной оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Как пишет BBC, оппоненты Дуды заявили, что кампания была нечестной: общественное польское телевидение постоянно очерняло Тшасковского, а о Дуде говорило только хорошее, хотя должно хранить строгий политический нейтралитет.

Президент в Польше не управляет государством - это делают парламент и правительство. Однако, он имеет некоторые важные полномочия, например, наложить вето на принятый парламентом закон.

Президента Польши избирают на 5 лет, повторно он может быть избран лишь один раз.