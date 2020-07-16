Вырванный зуб и тату во всю грудь ради роли: Шайа ЛаБаф, посещавший с 10 лет клуб анонимных алкоголиков

Необычное имя, которое невозможно выговорить, преданность своей профессии до вырывания зубов и упорная работа на пути к успеху. Это - Шайа ЛаБаф. Рассказываем, почему он заслужил ваше внимание!

Инфоповод, или Почему мы решили рассказать о Шайе

Совсем недавно Шайа ЛаБаф набил настоящую (!) огромную татуировку во всю грудь. Все это - ради роли в новом боевике Дэвида Эйра "Выбивая долги".

В ленте Шайа исполнит роль коллектора по прозвищу Creeper. Его персонаж работает на криминального босса и занимается выбиванием денежных средств из должников. Ну так вот. Прозвище героя - Creeper - теперь будет на груди ЛаБафа. А рядышком - портрет Мадонны, которая обнимает клоуна.

Режиссер Дэвид Эйр подтвердил информацию о том, что татуировка настоящая. В интервью со СМИ он похвалил актерские таланты Шайи и вспомнил, что на съемках фильма "Ярость" ему выдернули зуб.

Трейлер "Выбивая долги"

"Я не встречал никого, кто был бы настолько предан (своему делу)", - отметил режиссер.

Ну и как же после этого не написать и не рассказать вам о профи своего дела?

Имя

Да-да. Мы тоже обратили внимание на его необычное имя. Значение имени и фамилии не менее интересны, чем сама личность, стоящая за ними.

"Божий дар говяжья отбивная" - вот это и значит, согласно признаниям самого актера

(фамилия ЛаБаф имеет французские корни и переводится как "говяжья отбивная", а имя Шайа на иврите - "Божий дар/подарок").

Семья и детство

Будущий актер появился на свет 11 июня 1986 года в Лос-Анджелесе в еврейской семье циркового клоуна и танцовщицы.

Отец парня был зависим от алкоголя, поэтому с детства Шайа был вынужден посещать вместе с ним собрания анонимных алкоголиков. В 10 лет родители мальчика развелись.

Детство Шайи прошло в Лос-Анджелесе, в бедном районе. Мама продавала бижутерию, отец не помогал. В один момент ЛаБаф решил взять судьбу в свои руки и пошел на кастинги, где его брали в рекламу и на съемки студенческих лент.

"Если бы не стал актером, я мог бы превратиться в преступника… Меня вышвыривали из всех школ, у меня практически не было никаких шансов преуспеть в жизни. Возможности, которые мне предоставлялись, были таковы: либо преступный мир, либо съемочная площадка",

- признавался в одном интервью ЛаБаф.

Кинокарьера

Дебют на ТВ состоялся в 1999 году, когда парню было 13 лет. Подросток принял участие в съемках эпизода культовых "Секретных материалов". После этого он продолжил свои походы по кастингам, весьма успешные, стоит сказать, - последовали небольшие роли в сериалах и кино.

ФОТО: SCANPIX

Однако первая серьезная роль ему досталась в фильме "Клад" (2003) от всеми известной студии Disney с Сигурни Уивер в главной роли, а спустя год 17-летний Шайа появился в "Триумфе", где сыграл культового игрока в гольф, внезапно обыгравшего чемпиона.

Лента вышла настолько успешной, что уже в 18 лет актер смог позволить себе приобрести собственный дом.

"Я, робот", "Константин", "Ангелы Чарли 2" - в этих лентах Шайя также играл!

После школы Шайа учился в престижной Hamilton Academy of Music в Лос-Анджелесе и продолжал актерскую карьеру, параллельно играя в кино.

Но по-настоящему известным массовому зрителю он стал после главной роли во франшизе Майкла Бэя "Трансформеры" (2007).

Какой это был хит - нет смысла рассказывать, мы все знаем.

В 2007-м Шайа появился в ленте "Паранойя". Фильм был положительно оценен большинством критиков. Они предвидели, что восходит новая яркая звезда в Голливуде.

ФОТО: SCANPIX

Спустя год ЛаБаф принял участие в таких проектах, как "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", а затем последовала лента "Уолл Стрит: Деньги не спят", где его напарником по съемочной площадке выступил Майкл Дуглас.

В свою очередь, была и роль в криминальной драме "Самый пьяный округ в мире" (2012). Картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Что еще известно о нем

Во время съемок в фильме "Ярость" (2014) актер отказался от иудаизма и принял христианство.

Два года был женат на английской актрисе Мие Гот. Они познакомились на съемках фильма "Нимфоманка" Ларса фон Триера в 2012 году.

Шайа и Мия ФОТО: SCANPIX

В феврале 2014 года ЛаБаф явился на премьеру того же фильма на Берлинском кинофестивале с бумажным пакетом на голове с надписью "Я больше не знаменит". Ту же фразу актер публиковал в Twitter ежедневно в течение месяца.

ФОТО: SCANPIX

Он неоднократно попадал в поле зрения полиции по различным причинам: от мелкого хулиганства до подозрений в употреблении наркотиков и чрезмерного употребления алкоголя.

Шайа также является художником, предпочтительные направления - акционизм и перформанс-арт.