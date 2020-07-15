Удачный вклад в пополнение гардероба, или Что покупать во время летней распродажи?

Чтобы узнать топ-5 покупок этого лета, торговый центр Domina Shopping приглашает ознакомиться с советами поющих сестер-близнецов Анастасии и Катрины, которые более известны как дуэт DVINES, о том, что #надо покупать во время летних распродаж и какие вещи станут хорошим вкладом в пополнение имеющегося гардероба.

Неотъемлемая часть летнего гардероба - купальник

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В нашем регионе соответствующими лету погодными условиями не всегда удается наслаждаться уже с самого начала этого времени года, поэтому нет необходимости встречать его в полной готовности в новом пляжном наряде. Часто подходящая для загара и купания жара начинается одновременно с летними распродажами.

Это хороший момент, чтобы по приятной цене подобрать себе новый купальник и сразу же отправиться на пляж.

В этом сезоне каждой женщине в гардеробе нужен яркий купальник, однако, пока кожа еще на приобрела золотистый оттенок, рекомендуется выбирать купальники приглушенных и светлых тонов. Они одинаково хорошо смотрятся и на бледной, и на загорелой коже, к тому же купальник в светлых пастельных оттенках создаст "дорогой" и элегантный образ.

Покупка must-have для спешащих - комбинезон

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Комбинезон из воздушной, легкой ткани - отличная альтернатива летнему платью, к тому же это очень удобный предмет одежды, который доминирует сам по себе.

Его не нужно комбинировать с другими вещами - надевайте, немедленно отправляйтесь на улицы и наслаждайтесь эффектом платья с комфортом брюк!

Каждая женщина на распродаже может найти подходящий для себя комбинезон - с актуальным в этом сезоне цветочным узором или же однотонную модель, которую при необходимости можно легко дополнить различными стильными аксессуарами, украсив свой образ. Комбинезон хорошо подойдет и для торжественных мероприятий, которые летом особенно актуальны, и для повседневной жизни.

Долгосрочная покупка - спортивный костюм

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Когда еще, если не во время летней распродажи, приобрести новый и яркий спортивный костюм, чтобы тренироваться в течение всего года? Воспользуйтесь скидками, чтобы купить также новую спортивную обувь, которая прекрасно подойдет и для осенних комплектов одежды, и для ежедневной носки, и для тренировок в спортивном зале.

Одежда на каждый день

Обязательно используйте период распродаж, чтобы пополнить свой гардероб повседневной одеждой, например, майками и шортами разного стиля, из новейших коллекций сезона, которые появляются на полках магазинов уже с конца весны. Это отличная база для любого гардероба, которую очень просто дополнять аксессуарами для придания разнообразия образу, а также носить с одеждой из более плотных тканей в теплые осенние дни.

Не забывайте об аксессуарах!

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Распродажи - подходящее время, чтобы приобрести солнцезащитные очки актуальных трендов из летних коллекций. Для Анастасии и Катрины это незаменимый аксессуар, покупка

которого является хорошей инвестицией в создание образа в долгосрочной перспективе. В обширном ассортименте солнцезащитных очков каждый найдет подходящие для себя - главное, выбрать соответствующую чертам лица оправу и не бояться экспериментировать с оттенками - в этом сезоне они любой образ только украсят.

Лето - уникальное время года, когда каждый может поиграть с разнообразием расцветок и образов. Время распродаж нужно использовать, чтобы не только по выгодным предложениям купить одежду из последних коллекций, но и подготовить яркие комплекты как для повседневной носки, так и для спортивных занятий в более прохладное время года.