Эгил Левитс опроверг слухи о своей биографии из книги "Самозванец" и рассказал про свою семью

Объясняя предположение, что Левитс за своих бабушку и дедушку выдает несуществующих людей, президент сказал, что его мать Ингеборга Барга родилась в 1926 году, но после свадьбы получила фамилию Левита.

Ее матерью была Августа Барга, которая родила свою дочь в раннем возрасте, что "тогда не приветствовалось", поэтому мать удочерили ее бабушка и дедушка - Карлина и Янис Баргс.

Решение об усыновлении было принято в конце 1926 года Елгавским областным судом.

"Поэтому официально по документам моя мать считается дочерью не своей биологической матери Августины Барги (после вступления в брак - Августины Эрмансоне), а дочерью своих бабушки и дедушки - Карлины Барги и Яниса Баргса. Другими словами - бабушка и дедушка удочерили свою внучку", - объяснил президент.

"Курьезность ситуации заключается в том, что по документам получается, что моя мать родилась, когда ее матери было уже 55 лет. Это физиологическая редкость, которую упустили те, кто меня очерняет", - отметил Левитс.

Президент добавил, что о факте удочерения узнал достаточно поздно, однако в семье всегда знал, что его настоящей бабушкой является Августина Эрмансоне, а прабабушкой - Карлина Барга. Позже его бабушка Августина вышла замуж за Яниса Эрмансона, и они вместе с прабабушкой Карлиной были депортированы. Прадедушка Янис Баргс к тому времени уже умер.

В свою очередь, отец Левитса был закрытым человеком и "о себе ничего не рассказывал". "Я допускаю, что это было потому, что весь его род был уничтожен во время Холокоста. Об истории рода моего отца у меня очень мало информации", - рассказал президент.

Комментируя слухи о своем гражданстве и отвечая на вопрос, почему гражданство он получил в 1985 году, хотя эмигрировал в 1972 году, Левитс отметил, что в этот промежуток времени у него был паспорт негражданина (alien) Германии.

"Одновременно с этим у меня был паспорт Латвии, однако он в Германии считался "неэффективным", потому что Латвия существовала только de jure, а не de facto. После восстановления независимости в 1992 году я зарегистрировался как гражданин. Однако тогда в Германии невозможно было двойное гражданство. Если человек получал гражданство другой страны (в моем случае - Латвии), он автоматически лишался гражданства Германии. С тех пор я гражданин только Латвии", - объяснил Левитс.

Контекст: Скандальный публицист Лато Лапса и Кристине Бормане в своей новой книге Viltvārdis обещают разоблачить президента Латвии Эгила Левитса.

"Руководитель нашей страны - самозванец. Человек, выдающий себя за другого. Человек, который сознательно врет обществу, цинично и бесстыдно. Он врет о своем гражданстве. Он врет о своих родителях. Он врет о родителях родителей. Почему Эгил Левитс врет? Как такому патологическому вруну дали доступ к гостайне? Что он с этим делает? Ответы на эти вопросу могут потрясти страну", - такими словами начинается книга.

По словам авторов, в основе книги "объемный архив документов", который расскажет читателям о том, как нынешний президент Латвии "выдумал" себе идеологически правильного отца и его родителей, а также как годами врал о них, о своем детстве и молодости, о гражданстве и т. д.

Напомним, Лато Лапса выпустил уже несколько книг о политиках, в том числе об Айваре Лембергсе и Андрисе Шкеле.