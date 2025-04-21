Кто может стать следующим Папой?

Он подчеркивает христианские корни Европы, но при этом считается прагматичным. В 2015 году он раскритиковал призыв папы принимать беженцев, назвав его возможным прикрытием для торговли людьми - это совпадает с позицией премьер-министра Виктора Орбана.

Кардинал свободно говорит на итальянском, немецком, французском, испанском и русском языках - это может помочь в диалоге с Православной церковью после напряженности, вызванной полномасштабным вторжением России в Украину.

Кардинал Марио Грек, Мальта, 68 лет

Генеральный секретарь Синода епископов, родом с небольшого острова Гозо (Мальта). Хотя сначала он считался консерватором, со временем стал сторонником реформ папы Франциска.

Он выступал за большую открытость Церкви к ЛГБТ-сообществу и реалиям современных семей. После его выступления в Ватикане в 2014 году папа лично похвалил его - это дало толчок к его дальнейшему продвижению.

Грек считает, что Церковь должна меняться, чтобы не потерять актуальность в современном обществе. Его прогрессивные взгляды подверглись критике со стороны консерваторов, в том числе кардинала Мюллера, который обвинил его в отходе от католической доктрины.

Он хорошо знаком многим кардиналам, что является большим преимуществом на конклаве. Как кандидат из небольшой нейтральной страны, он не вызовет геополитической напряженности.

Кардинал Хуан Хосе Омелья, Испания, 79 лет

Архиепископ Барселоны, известный как скромный, социально справедливый и сострадательный священнослужитель - идейно очень близкий папе Франциску.