Кто может стать следующим Папой?

После смерти папы Франциска в возрасте 88 лет внимание сосредоточено на возможных преемниках. Хотя предсказать имя нового папы сложно, новостное агентство Reuters выделяет нескольких кардиналов, которых считают потенциальными кандидатами.
Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя, Франция, 66 лет
Авелин имеет докторскую степень по теологии и диплом по философии.
Благодаря доверию папы Франциска его карьера стремительно развивалась - в 2013 году он стал епископом, в 2019 - архиепископом, а три года спустя был возведен в сан кардинала. Его авторитет укрепился после международной конференции по вопросам Средиземноморья в сентябре 2023 года, где главным гостем был сам папа Франциск.
Если Авелин станет папой, он будет первым французом в этой должности с 14 века, когда резиденция папы находилась в Авиньоне. Также он станет самым молодым понтификом со времен Иоанна Павла II.
Однако Авелин не говорит по-итальянски, что может быть серьезным недостатком для роли епископа Рима, тесно связанной с внутренней политикой Ватикана.
Кардинал Петер Эрдё, Венгрия, 72 года
Эрдё уже рассматривался как возможный кандидат на предыдущем конклаве в 2013 году благодаря своим обширным связям в Церкви в Европе и Африке, а также как инициатор движения Новой евангелизации, направленного на возрождение католической веры в секуляризованных и развитых странах - приоритетной цели для многих кардиналов.
Он подчеркивает христианские корни Европы, но при этом считается прагматичным. В 2015 году он раскритиковал призыв папы принимать беженцев, назвав его возможным прикрытием для торговли людьми - это совпадает с позицией премьер-министра Виктора Орбана.
Кардинал свободно говорит на итальянском, немецком, французском, испанском и русском языках - это может помочь в диалоге с Православной церковью после напряженности, вызванной полномасштабным вторжением России в Украину.
Кардинал Марио Грек, Мальта, 68 лет
Генеральный секретарь Синода епископов, родом с небольшого острова Гозо (Мальта). Хотя сначала он считался консерватором, со временем стал сторонником реформ папы Франциска.
Он выступал за большую открытость Церкви к ЛГБТ-сообществу и реалиям современных семей. После его выступления в Ватикане в 2014 году папа лично похвалил его - это дало толчок к его дальнейшему продвижению.
Грек считает, что Церковь должна меняться, чтобы не потерять актуальность в современном обществе. Его прогрессивные взгляды подверглись критике со стороны консерваторов, в том числе кардинала Мюллера, который обвинил его в отходе от католической доктрины.
Он хорошо знаком многим кардиналам, что является большим преимуществом на конклаве. Как кандидат из небольшой нейтральной страны, он не вызовет геополитической напряженности.
Кардинал Хуан Хосе Омелья, Испания, 79 лет
Архиепископ Барселоны, известный как скромный, социально справедливый и сострадательный священнослужитель - идейно очень близкий папе Франциску.
Он стал епископом в 1996 году, а архиепископом Барселоны - в 2015-м. Год спустя папа Франциск возвел его в сан кардинала.
Омелья также был председателем Конференции епископов Испании и столкнулся со скандалом, связанным с сексуальным насилием: в 2023 году независимая комиссия предположила, что жертвами духовенства могли стать более 200 000 детей. Внутреннее расследование Церкви признало 927 случаев. Омелья извинился за запоздалую реакцию, но выразил сомнение в масштабах проблемы, отметив: "Важнее цифр - это сами люди и то, что делается, чтобы им помочь".
В 2023 году Франциск пригласил его в совет из девяти кардиналов - своих ближайших советников. Однако, если конклав решит, что Церкви нужен новый курс, его тесная связь с Франциском может стать препятствием.
Кардинал Пьетро Паролин, Италия, 70 лет
Госсекретарь Ватикана и опытный дипломат, которого часто называют компромиссной фигурой между прогрессивными и консервативными силами в Церкви. С 2013 года он служит главным помощником папы Франциска, занимая должность, приравниваемую к премьер-министру, - "заместителя Папы".
Ранее он был апостольским нунцием (послом) в Венесуэле и вел переговоры с Китаем и Вьетнамом о назначении епископов. Выступал против легализации однополых браков, назвав ее "поражением человечества". Также он критиковал инициативы отдельных епархий, противоречащие общему единству Католической церкви, например, попытки в Германии разрешить благословение однополых пар.
Хотя у него ограниченный пастырский опыт, его спокойный, дипломатичный характер и знание языков могут оказаться большим преимуществом. В случае избрания он станет первым итальянским папой после трех понтификов-неитальянцев: Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска.
Утром в понедельник, 21 апреля, Ватикан сообщил о смерти 88-летнего Папы, у которого уже длительное время были проблемы со здоровьем.
После смерти понтифика начинается процесс прощания. Сначала с ним простятся представители Ватикана в капелле Святой Марфы, а затем состоится публичное прощание в базилике Святого Петра.
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