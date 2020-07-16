Каково состояние зубов латвийцев? Наиболее частые ошибки при уходе за зубами

У детей до 2 лет на зубной щетке должно быть минимальное количество зубной пасты - очень тонкий слой.

С 2 до 6 лет фторидов должно быть 1000 ppm, а с 6 лет - 1450 ppm, что составляет половину от длины головки зубной щетки. Взрослые должны пользоваться зубной пастой не менее чем с 1450 ppm и наносить на зубную щетку количество пасты размером с горошину.

Выбирая зубную щетку, обратите внимание на щетинки - они должны быть мягкими. Пациенты, чистящие зубы щеткой средней жесткости, раздражают десны, способствуя тому, что они отстают от зубов, а десны и зубы становятся чувствительными.

Важно знать, что во время чистки зубов не нужно сильно давить на щетку или пользоваться жесткой зубной щеткой - зубы следует чистить правильными движениями, соответствующей зубной щеткой. Пациентам, которым необходимо улучшить гигиену рта, рекомендуется электронная зубная щетка.

Зубная нить должна быть навощенной, чтобы проскальзывать в межзубную щель и не травмировать десну. Пациентам с большими межзубными щелями стоматологи могут порекомендовать зубную нить, которая набухает от влаги и поэтому лучше прочищает межзубные щели.

Средство для полоскания зубов лишь помогает поддерживать гигиену рта, но не является главным. Чтобы нейтрализовать кислую среду и освежить дыхание, зубные врачи рекомендуют пользоваться полоскательным средством с фтором. Средства, содержащие спирт, сушат слизистую.

Средства, содержащие антибактериальное вещество хлоргексидин, следует применять курсами по рекомендации зубного врача - после лечения десенных кармашков или хирургических манипуляций в ротовой полости, так как при длительном применении хлоргексидин вызывает пигментацию зубов, нарушая баланс микрофлоры в ротовой полости. Доктор Кисе напоминает, что по поводу любого средства необходимо обязательно консультироваться со своим зубным врачом, который порекомендует подходящее средство по уходу за ротовой полостью в зависимости от ее состояния.

Последствия недостаточной гигиены полости рта

При недостаточном уходе за полостью рта налет будет накапливаться на зубах и деснах, способствуя воспалению последних. В результате длительного воспаления десна отступает, уменьшается также костная опора, удерживающая зуб, в деснах появляются кармашки, а зубы становятся подвижными. Одна из наиболее распространенных проблем с зубами - это кровоточащие десны. Кисе поясняет, что кровоточащие десны - это сигнал, указывающий на воспаление. Здоровая десна - розового цвета, эластичная и упругая. По мере накопления налета вокруг шейки зуба десна воспаляется. Она становится рыхлой, опухшей, от ярко розовой до голубоватой. После того, как десны начинают кровоточить, пациенты нередко стараются избегать чистки зубов, чтобы не раздражать десны. В результате образуется замкнутый круг - чем меньше пациент чистит зубы, тем больше ухудшается состояние его десен, которые становятся еще более чувствительными и сильнее кровоточат.

Наиболее частые ошибки при уходе за зубами

Нередко пациенты не уделяют достаточного внимания уходу за ротовой полостью, ссылаясь на недостаток времени и стремительный ритм жизни, отмечает Кисе.

Однако чистка зубов требует гораздо меньше времени и обходится намного дешевле, чем их лечение. Во время первого визита к врачу выясняется, что пациент недостаточно заботится о гигиене рта, так как не чистит зубы регулярно и достаточно долго, а также пользуется неподходящими средствами для чистки зубов.

Зубной врач обращает также внимание на то, что во время чистки зубов некоторые слишком давят на щетку, что способствует отступлению десен и появлению чувствительности зубов. Этим людям рекомендуется пользоваться электрической зубной щеткой - у нее должен быть сенсор давления, таймер, установленный на 2-минутный режим, а также мягкие щетинки.

Важно регулярное сотрудничество

Кисе подчеркивает, что для здоровья полости рта важно регулярное взаимодействие между пациентом, зубным врачом и гигиенистом. Зубного врача и гигиениста нужно посещать не реже одного раза в год. Однако каждый пациент индивидуален, со своими проблемами и состоянием ротовой полости. Поэтому зубной врач и гигиенист могут порекомендовать регулярно посещать их через каждые 4 или 6 месяцев. Кисе напоминает, что своему зубному врачу и гигиенисту нужно доверять - только так пациент может улучшить состояние ротовой полости.