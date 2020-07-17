Целлюлит: фармацевт о том, существуют ли волшебные средства для избавления от него

Целлюлит затрагивает 80-90% женщин, и это не только женщины с пышными формами, но и стройные женщины молодого возраста. Волшебный рецепт, способный ликвидировать целлюлит раз и навсегда, к сожалению, до сих пор не найден.
Однако фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга делится советами о том, как заметно уменьшить целлюлит, одновременно улучшив рельеф и внешний вид кожи.
Целлюлит чаще всего появляется, когда мы долгое время пренебрегаем заботой о себе и своем теле. Его развитию могут способствовать неправильное питание, задержка жидкости, лишний вес, гормональные изменения, отсутствие физической активности, слабая структура коллагена в коже, а также слишком облегающая повседневная одежда.
Одновременно появление целлюлита значительно ускоряет стресс, под воздействием которого усиливается выделение гормонов, способствующих образованию целлюлита.
Нередко целлюлит является не только эстетической проблемой - он сигнализирует о нарушениях обмена веществ, задержке воды в организме, нарушениях оттока и микроциркуляции лимфы, что в будущем может привести к заболеваниям вен и другим болезням, поэтому о состоянии кожи периодически следует консультироваться с врачом.
Чтобы бороться с целлюлитом - начинать надо с основ
Каждый из нас обладает врожденными формами тела, поэтому не старайтесь наперекор всему изменить то, что дано природой: главное - здоровое состояние кожи и самочувствие. Если все же на ногах и ягодицах заметен целлюлит, который хочется уменьшить, то следует иметь в виду, что одного курса процедур или крема от целлюлита будет недостаточно. Организм - это единое целое, и принести желаемый результат сможет только комплексный подход.
"Во-первых, надо пить достаточное количество воды, которая будет увлажнять кожу и поможет вывести из нее вредные вещества. Во-вторых, следует пересмотреть и возможно даже изменить повседневное меню.
Его следует дополнить различными овощами, свежими фруктами, отказавшись от соленой и жирной еды, мучных изделий и сладостей.
Весьма эффективным сочетанием являются здоровое питание и физическая активность, поэтому, в-третьих, ежедневно надо находиться в движении. Если вы будете повседневно много двигаться и регулярно делать зарядку, то риск образования целлюлита обязательно уменьшится. В свою очередь защитить тело от образования целлюлита или уменьшить его можно с помощью регулярных массажей, эффект от которых позволит усилить ежедневное использование антицеллюлитного крема", - поясняет Мелберга.
Антицеллюлитным кремом или маслом рекомендуется пользоваться регулярно, к тому же их действие можно усилить еще больше с помощью массажных рукавиц или щетки. Чтобы выбрать наиболее подходящее для себя и приятное средство, стоит проконсультироваться со специалистом - фармацевтом в аптеке или своим дерматологом.
Какие косметические средства выбрать?
Если все же вы заметили первые неровности на коже, которые могли бы свидетельствовать о целлюлите, рекомендуется не только изменить свой образ жизни, но и подобрать соответствующие косметические средства от эффекта апельсиновой корки.
Для выведения излишков жидкости предусмотрены чаи для похудения. Для сжигания жира подойдут сыворотка для активизации похудения, разной формы пищевые добавки для уменьшения веса и холестерина. Они тонизируют тело и делают его очертания более стройными, одновременно уменьшая окружность и массу тела, а также укрепляя кожу. Они обладают "марафонским эффектом" - имитируют эффект физических тренировок с заметными результатами. В сочетании с физической активностью и правильным питанием, их действие многократно усиливается.
В свою очередь для укрепления кожи и придания телу контуров пригодятся укрепляющее кожу масло для упругости тела, скраб для тела, укрепляющий и увлажняющий кожу лосьон. К примеру, при начальной стадии целлюлита рекомендуется выбирать средства, в которые входят вещества, обеспечивающие именно уменьшение целлюлита.
Мелберга приглашает посетить аптеки Euroaptieka, где фармацевты посоветуют наиболее подходящий антицеллюлитный крем или масло, с помощью которых можно уменьшить визуальный вид целлюлита и вместе с другими методами – получить длительный эффект.
Методы уменьшения целлюлита
Существует несколько методов, с помощью которых можно частично уменьшить эту деликатную проблему. Один из них - стакан теплой воды с лимоном утром, натощак, чтобы очистить желудочно-кишечный тракт, расшевелить обмен веществ и кровообращение, одновременно помогая телу освободиться от токсинов. Это в самом прямом значении слова пробуждает организм. Контрастный душ - попеременно горячий и холодный - также способствует циркуляции крови, оттоку лимфы, улучшает мышечный тонус и позитивно воздействует на эластичность кожи. Сначала необходимо прогреть проблемные зоны горячей водой и всегда заканчивать процедуру холодным душем.
Рекомендуется также самомассаж тела - после душа его выполняют специальной щеткой или полотенцем.
Он стимулирует кровообращение в коже, правильный отток крови и активизирует функции кожи. После этого наступает время воспользоваться соответствующими косметическими продуктами, которые следует выбирать в зависимости от потребности. Например, антицеллюлитные кремы с кофеином значительно усиливают микроциркуляцию в тканях.
Утренняя зарядка также пригодится в борьбе с целлюлитом. Чтобы уже с самого утра разбудить организм, рекомендуется выполнить всего 10-минутную зарядку, которая запустит обмен веществ и зарядит энергией. Одновременно утренняя физическая активность помогает регулировать аппетит, а также улучшает работу мозга.
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