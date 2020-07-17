Целлюлит: фармацевт о том, существуют ли волшебные средства для избавления от него

Однако фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга делится советами о том, как заметно уменьшить целлюлит, одновременно улучшив рельеф и внешний вид кожи.

Целлюлит чаще всего появляется, когда мы долгое время пренебрегаем заботой о себе и своем теле. Его развитию могут способствовать неправильное питание, задержка жидкости, лишний вес, гормональные изменения, отсутствие физической активности, слабая структура коллагена в коже, а также слишком облегающая повседневная одежда.

Одновременно появление целлюлита значительно ускоряет стресс, под воздействием которого усиливается выделение гормонов, способствующих образованию целлюлита.

Нередко целлюлит является не только эстетической проблемой - он сигнализирует о нарушениях обмена веществ, задержке воды в организме, нарушениях оттока и микроциркуляции лимфы, что в будущем может привести к заболеваниям вен и другим болезням, поэтому о состоянии кожи периодически следует консультироваться с врачом.

Чтобы бороться с целлюлитом - начинать надо с основ

Каждый из нас обладает врожденными формами тела, поэтому не старайтесь наперекор всему изменить то, что дано природой: главное - здоровое состояние кожи и самочувствие. Если все же на ногах и ягодицах заметен целлюлит, который хочется уменьшить, то следует иметь в виду, что одного курса процедур или крема от целлюлита будет недостаточно. Организм - это единое целое, и принести желаемый результат сможет только комплексный подход.

"Во-первых, надо пить достаточное количество воды, которая будет увлажнять кожу и поможет вывести из нее вредные вещества. Во-вторых, следует пересмотреть и возможно даже изменить повседневное меню.

Его следует дополнить различными овощами, свежими фруктами, отказавшись от соленой и жирной еды, мучных изделий и сладостей.

Весьма эффективным сочетанием являются здоровое питание и физическая активность, поэтому, в-третьих, ежедневно надо находиться в движении. Если вы будете повседневно много двигаться и регулярно делать зарядку, то риск образования целлюлита обязательно уменьшится. В свою очередь защитить тело от образования целлюлита или уменьшить его можно с помощью регулярных массажей, эффект от которых позволит усилить ежедневное использование антицеллюлитного крема", - поясняет Мелберга.

Антицеллюлитным кремом или маслом рекомендуется пользоваться регулярно, к тому же их действие можно усилить еще больше с помощью массажных рукавиц или щетки. Чтобы выбрать наиболее подходящее для себя и приятное средство, стоит проконсультироваться со специалистом - фармацевтом в аптеке или своим дерматологом.

Какие косметические средства выбрать?

Если все же вы заметили первые неровности на коже, которые могли бы свидетельствовать о целлюлите, рекомендуется не только изменить свой образ жизни, но и подобрать соответствующие косметические средства от эффекта апельсиновой корки.