Шесть лет катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом. Россию призывают признать ответственность

В этом выпуске:

Объединившаяся белорусская оппозиция дала первую пресс-конференцию и рассказала о планах политической борьбы на предстоящих выборах президента.

Вторая за неделю забастовка на объектах "Газпрома" в России: на акцию вышли строители делового комплекса в Петербурге.

Шесть лет катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом, в которой погибли 298 человек. Какова сегодня реакция мира на трагедию и какие шансы привлечь к ответственности виновных?

Шесть лет катастрофе рейса MH17

В пятницу в Нидерландах и во всем мире вспоминают жертв крушения малазийского Boeing 777 под Донецком. 17 июля 2014 года был сбит рейс MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит выстрелом из ракетной установки "Бук", доставленной в Украину из России, - именно к такому выводу пришло международное следствие, выводы которого продолжают оспаривать российские власти.

"Правительства сразу нескольких стран выступили с заявлениями. Евросоюз призывает Россию признать свою ответственность за произошедшее и начать сотрудничать с усилиями по установлению виновных. США призывает не скрывать от суда обвиняемых в преступлении. Словом, международное давление на Россию спустя шесть лет после произошедшего продолжается. Результаты международного расследования, его выводы, логика, предоставленные улики, по мнению экспертов, однозначно указывают на причастность России к этой катастрофе", - из Брюсселя прокомментировал ситуацию Григорий Жигаров, корреспондент "Настоящее Время".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 17.07.2020

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