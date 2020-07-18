Фото и видео: в Пярнуском порту возле заправки сгорел катер

Видео: В Пярнуском порту загорелось судно

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, катер двигался по реке, когда вдруг из моторного отсека появился дым. Находившимся на борту удалось пришвартовать катер и покинуть судно.

Большая часть катера была уничтожена огнем, люди в пожаре не пострадали. Пожар потушили к 13:34.