Фото и видео: в Пярнуском порту возле заправки сгорел катер

В субботу, 18 июля, в 12.31 в Эстонии в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярнуском порту возле заправки Alexela загорелось судно, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.
Видео: В Пярнуском порту загорелось судно
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, катер двигался по реке, когда вдруг из моторного отсека появился дым. Находившимся на борту удалось пришвартовать катер и покинуть судно.
Большая часть катера была уничтожена огнем, люди в пожаре не пострадали. Пожар потушили к 13:34.
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