Пн, 20.07.2020
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"Не дождетесь". Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации

Александр Лукашенко

ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о его экстренной госпитализации. Об этом она заявила 19 июля в беседе с "Эхом Москвы", написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"Не дождетесь", - приводятся в сообщении слова Эйсмонт.

Ранее 19 июля в белорусских СМИ, а также ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Лукашенко госпитализировали после перенесенного гипертонического криза. Сообщалось, что белорусский лидер проходит обследование в президентской больнице.

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