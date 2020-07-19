Ученые заявили, что через 5-10 млн лет в Эфиопии может образоваться новый океан

Африканский континент может "расколоться" вследствие образования тектонического разлома на территории пустыни Афар на северо-востоке Эфиопии. Это, в свою очередь, приведет к образованию нового океана через 5-10 млн лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные британских и американских ученых.