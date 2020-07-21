В Москве арестовали трансгендерную активистку. Ее отправят в спецприемник для мужчин

18 июля 2020 года в Москве и Петербурге прошли акции против поправок в Семейный кодекс. Согласно законопроекту, трансгендерным людям и однополым парам запретят вступать в браки и усыновлять детей. Трансгендерным людям также нельзя будет менять графу "пол" в свидетельстве о рождении. Сообщается, что в обоих городах задержали около 33 протестующих.

Симоненко признали виновной в повторном нарушении правил проведения акций. "ОВД-Инфо" сообщает, что активистку избили в суде при попытке сбежать от полицейских, а ее адвокату Константину Бойкову порвали пиджак.

В свою очередь"Медуза" пишет, что Симоненко будет отбывать арест в мужском спецприемнике, так как она не успела сменить документы.

"В мужской камере Полину ждут унижения и издевательства со стороны сотрудников и сокамерников. Возможно насилие. Это отвратительно", - подчеркивают в "ЛГБТ+ Фракции".