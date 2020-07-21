Отеки ног в жаркую погоду: как уменьшить? Рассказывает фармацевт!

В свою очередь летом отеки ног становятся особенно распространенной проблемой, вызывающей боль и чувство тяжести в ногах. Советами о том, как уменьшить отеки ног и защитить себя от возможных заболеваний вен, делится фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.

Отеки ног, вызывающие боль или чувство тяжести в ногах, являются особенно распространенной проблемой женщин и людей пожилого возраста. Чаще всего они бывают вызваны длительным стоянием на ногах, лишним весом, беременностью и длинными перелетами на самолете или длительным пребыванием в автомашине в неподвижной позе. Конечно, оказывает воздействие и высокая температура воздуха.

Что характерно для отеков ног?

Обычно утром отеков ног не бывает, но усталость в ногах и отеки появляются к вечеру. Если поднять ноги выше, то отеки уменьшатся, но на следующий день сценарий повторяется. Если вечером из-за отека распухли лодыжки, ноги становятся тяжелыми, а также в случае сезонной отечности необходимо посетить семейного врача, который направит к специалисту, чтобы убедиться в том, не являются ли эти симптомы началом венозной болезни.

Что способствует отекам ног?

Отеку ног способствует длительное пребывание в одной и той же позе - сидя или стоя. Повышенный вес тела также является дополнительной нагрузкой на вены ног. Кроме того, венам не особо нравится туфли на высоком каблуке, поэтому каблуки высотой 10-12 см женщинам рекомендуется сменить на каблуки высотой 3-4 см. Следует отказаться, особенно в жаркую погоду, от ношения обтягивающей одежды, а также от тугих ремней и корсетов. В свою очередь у людей, придерживающихся активного образа жизни, не бывает выраженных отеков ног, у них также меньше и риск заболеваний вен.

Как снять отеки ног?

Во-первых, надо употреблять достаточное количество жидкости, ведь в жаркую погоду, с потом организм быстрее теряет резервы жидкости, и кровь становится гуще, поэтому больше риск образования венозного тромба. Во избежание этого надо употреблять много жидкости. Это особенно важно при отсутствии повседневной физической активности.

Во-вторых, надо двигать ногами каждые 45 минут, потому что длительное сидение или стояние способствует задержке жидкости в организме. Поэтому хотя бы раз в 45 минут надо подвигаться, пройтись или сделать разминку для ног.

Если же рабочий день проходит, например, в офисе, где невозможно как следует подвигаться, - попробуйте выполнить упражнения для ног под рабочим столом.

Выполняя упражнения, лучше всего снять обувь и выполнить вращательные движения стопами в обе стороны, потом подвигать стопами вверх и вниз. В свою очередь кровообращение в ногах улучшится, если быстро поочередно постучать пятками по полу, таким образом вызвав вибрацию кровеносных и лимфатических сосудов.

В-третьих, снимать нагрузку с ног надо с помощью холодной воды, ведь жара способствует отекам ног, а холодная вода тонизирует вены, поэтому в жаркую погоду желательно массировать ноги с помощью струи прохладной воды в направлении от лодыжек вверх. Это же следует сделать и после горячей ванны или посещения бани.

В-четвертых, во время повышенной нагрузки на ноги, например, во время долгих поездок или перелетов рекомендуется носить компрессионные чулки.

Они изготовлены специально, чтобы обеспечивать разное давление в разных местах - в области лодыжек больше, а к икрам и дальше вверх - все меньше, обеспечивая, чтобы кровь перекачивалась вверх.

Компрессионные чулки можно купить и в аптеке, предварительно проконсультировавшись с фармацевтом, чтобы найти подходящий размер. В свою очередь в случаях, когда были выявлены проблемы глубоких вен, которые обычно не заметны снаружи, по назначению врача выписываются специальные компрессионные чулки.

В-пятых, надо как можно больше плавать. Вода - это отличный массаж для кровеносных сосудов ног, а плавание способствует циркуляции крови.

Кремы, гели и мази - в каких случаях рекомендуются?

В наиболее легких случаях можно использовать продаваемые в аптеках Euroaptieka медикаменты для уменьшения болей в ногах, отеков и усталости. Они защищают кровеносные сосуды ног, увеличивают эластичность капилляров, таким образом предотвращая разрывы кровеносных сосудов, одновременно улучшая венозное кровообращение. Эти средства можно использовать также вместе с компрессионными чулками, что облегчает симптомы и не позволяет проблеме усилиться. Если ноги отекают регулярно, то надо обязательно проконсультироваться с семейным врачом или специалистом по заболеваниям вен - флебологом.