Страшные виды на улице Бруниниеку: жители боятся мести, но отчаянно борются с наркоманами

Ситуация глазами местных жителей

Авторы Instagram riga.unseen называют себя "Жители улицы Бруниниеку". Они рассказывают, что годами беспокоились из-за проблемы с наркоманией в этом конкретном районе. Уже в прошлом году наблюдали, как наркоманы не стесняясь используют тяжелые наркотики в дневное время под окнами жилых домов, в подъездах и дворах. В прошлом году уже многократно вызывали полицию, но проблема в корне не решалась.

По их словам, в этом году все возобновилось с новой силой. Место, куда наркоманы приходят за новой дозой, продолжает работать каждый день (хотя полиции указывали на дом, где это все происходит).

"Идея создать профиль в Instagram появилась от отчаяния из-за пассивности полиции в решении проблемы. Полиции неоднократно сообщалось об употреблении наркотиков, о неадекватном поведении наркоманов, которые угрожают безопасности окружающих, но ничего не менялось. Чувство, что полиция может защитить и решить эти проблемы, стало исчезать. По большей части полиция прибывает уже после того, как наркоманы ушли своей дорогой. Полицейские приезжают, записывают, разводят руками и идут дальше", - жалуются жители улицы Бруниниеку.

Активисты рассказывают, что им казалось странным и абсурдным видеть лица, находящиеся под воздействием сильнодействующих наркотиков, в течение рабочего дня у управления криминалистики Государственной полиции и информационного центра МВД. Они употребляют наркотики во дворе или в подъезде соседнего жилого здания.

В какой-то момент терпение жителей улицы Бруниниеку лопнуло, они поняли, что надо создать общественный резонанс и привлечь внимание ответственных учреждений, чтобы наконец что-то поменялось.

"Постепенно многие жители этой улицы начали документировать все это безумие по дороге в магазин, на работу, домой. Люди не "охотились" за снимками, которые опубликованы в Instagram, они были сделаны, просто проходя мимо", - рассказывают отчаявшиеся активисты.

После создания профиля в Instagram жители обращались в СМИ, к политикам, в разные учреждения, писали письма, чтобы привлечь внимание к актуальной проблеме.

После того, как статья была опубликована в СМИ, количество подписчиков в Instagram riga.unseen резко возросло.

"Мы начали получать много писем с благодарностью за инициативу. Многие писали, что лично сталкивались с этой проблемой и не чувствовали себя в безопасности в этой окрестности. Подписчики присылали свои рассказы, по которым можно судить о пассивном вмешательстве полиции в решение этой проблемы. Многие утверждают, что им приходилось жить по соседству с продавцами наркотиков и наркоманами.

Когда они разозлились и решились позвонить в полицию - проблема не решилась, а им пришлось столкнуться с местью наркоторговцев/наркоманов - порчей имущества и угрозами.

После таких ситуаций многие смирились и закрыли глаза на происходящее", - рассказывает один из жителей улицы Бруниниеку.