Ср, 22.07.2020
Именно в 1-6-х классах детям труднее всего учиться без поддержки учителей, и наибольшее бремя в организации учебного процесса ложится на родителей. Министр образования Илга Шуплинска
5

Страшные виды на улице Бруниниеку: жители боятся мести, но отчаянно борются с наркоманами

ФОТО: instagram.com/riga.unseen/

Жители улицы Бруниниеку создали профиль в Instagram riga.unseen, чтобы привлечь внимание полиции к проблеме наркотиков в своем районе. В этом профиле публикуется все, что происходит по соседству со зданиями полиции и Министерства внутренних дел. Создатели riga.unseen в беседе с RUS TVNET рассказали, что поменялось на улицах Бруниниеку и Авоту с тех пор, как они привлекли общественное внимание.

Ситуация глазами местных жителей 

Авторы Instagram riga.unseen называют себя "Жители улицы Бруниниеку". Они рассказывают, что годами беспокоились из-за проблемы с наркоманией в этом конкретном районе. Уже в прошлом году наблюдали, как наркоманы не стесняясь используют тяжелые наркотики в дневное время под окнами жилых домов, в подъездах и дворах. В прошлом году уже многократно вызывали полицию, но проблема в корне не решалась. 

По их словам, в этом году все возобновилось с новой силой. Место, куда наркоманы приходят за новой дозой, продолжает работать каждый день (хотя полиции указывали на дом, где это все  происходит).

"Идея создать профиль в Instagram появилась от отчаяния из-за пассивности  полиции в решении проблемы. Полиции неоднократно сообщалось об употреблении наркотиков, о неадекватном поведении наркоманов, которые угрожают безопасности окружающих, но ничего не менялось. Чувство, что полиция может защитить и решить эти проблемы, стало исчезать. По большей части полиция прибывает уже после того, как наркоманы ушли своей дорогой. Полицейские приезжают, записывают, разводят руками и идут дальше", - жалуются жители улицы Бруниниеку. 

Активисты рассказывают, что им казалось странным и абсурдным видеть лица, находящиеся под воздействием сильнодействующих наркотиков, в течение рабочего дня у управления криминалистики Государственной полиции и информационного центра МВД. Они употребляют наркотики во дворе или в подъезде соседнего жилого здания.

В какой-то момент терпение жителей улицы Бруниниеку лопнуло, они поняли, что надо создать общественный резонанс и привлечь внимание ответственных учреждений, чтобы наконец что-то поменялось. 

"Постепенно многие жители этой улицы начали документировать все это безумие по дороге в магазин, на работу, домой. Люди не "охотились" за снимками, которые опубликованы в Instagram, они были сделаны, просто проходя мимо", - рассказывают отчаявшиеся активисты. 

После создания профиля в Instagram жители обращались в СМИ, к политикам, в разные учреждения, писали письма, чтобы привлечь внимание к актуальной проблеме. 

После того, как статья была опубликована в СМИ, количество подписчиков в Instagram riga.unseen резко возросло.

"Мы начали получать много писем с благодарностью за инициативу. Многие писали, что лично сталкивались с этой проблемой и не чувствовали себя в безопасности в этой окрестности. Подписчики присылали свои рассказы, по которым можно судить о пассивном вмешательстве полиции в решение этой проблемы. Многие утверждают, что им приходилось жить по соседству с продавцами наркотиков и наркоманами.

Когда они разозлились и решились позвонить в полицию - проблема не решилась, а им пришлось столкнуться с местью наркоторговцев/наркоманов - порчей имущества и угрозами.

После таких ситуаций многие смирились и закрыли глаза на происходящее", - рассказывает один из жителей улицы Бруниниеку. 

Учитывая обстоятельства, местные не раскрывают свои личности и все посты в профиле публикуются анонимно. 

Местные отмечают, что в последние дни на улице Бруниниеку активно патрулирует муниципальная полиция, и наркоманов на улице стало меньше, хотя они до сих пор получают новые фото и видео для своего профиля. 

Жители задаются вопросом, как дилер может работать по одному адресу в течение нескольких лет (о нем сообщали в полицию), а полиция не может устранить его. Многие полагают, что существует определенный уровень коррупции.

Активисты считают, что решить проблему можно, если побуждать людей сообщать о нарушениях, обеспечивая их анонимность, а полиции стоит работать более эффективно и оперативно, чтобы остановить это беззаконие. 

По словам активистов, стоит проанализировать работу полиции за последние годы и проверить честность сотрудников полиции при исполнении  своих обязанностей в борьбе с наркотиками.

Реакция правоохранительных органов 

После привлечения внимания СМИ министр внутренних дел Сандис Гиргенс в своих социальных сетях сообщил о начале интенсивного патрулирования в центре столицы с целью очистки города от неблагоприятных элементов, которые угрожают безопасности жителей Риги.

На запрос RUS TVNET о сложившейся ситуации представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что на данный момент на улицах Авоту и Бруниниеку составлено восемь протоколов об административных нарушениях за использование наркотических веществ.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно выезжали по указанному адресу и осматривали окрестности, где обнаруживали людей, которые находились под воздействием наркотиков, а также находили наркотики.

В этом году было возбуждено три уголовных дела в связи с хранением наркотиков на улице Бруниниеку, и два уголовных дела были начаты на улице Авоту. Оформлено также пять протоколов об употреблении наркотиков на улице Бруниниеку и 11 протоколов на улице Авоту.

Галерея: Проблема наркомании на улице Бруниниеку 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ