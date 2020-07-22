Страшные виды на улице Бруниниеку: жители боятся мести, но отчаянно борются с наркоманами

Жители улицы Бруниниеку создали профиль в Instagram riga.unseen, чтобы привлечь внимание полиции к проблеме наркотиков в своем районе. В этом профиле публикуется все, что происходит по соседству со зданиями полиции и Министерства внутренних дел. Создатели riga.unseen в беседе с RUS TVNET рассказали, что поменялось на улицах Бруниниеку и Авоту с тех пор, как они привлекли общественное внимание.
Ситуация глазами местных жителей
Авторы Instagram riga.unseen называют себя "Жители улицы Бруниниеку". Они рассказывают, что годами беспокоились из-за проблемы с наркоманией в этом конкретном районе. Уже в прошлом году наблюдали, как наркоманы не стесняясь используют тяжелые наркотики в дневное время под окнами жилых домов, в подъездах и дворах. В прошлом году уже многократно вызывали полицию, но проблема в корне не решалась.
По их словам, в этом году все возобновилось с новой силой. Место, куда наркоманы приходят за новой дозой, продолжает работать каждый день (хотя полиции указывали на дом, где это все происходит).
"Идея создать профиль в Instagram появилась от отчаяния из-за пассивности полиции в решении проблемы. Полиции неоднократно сообщалось об употреблении наркотиков, о неадекватном поведении наркоманов, которые угрожают безопасности окружающих, но ничего не менялось. Чувство, что полиция может защитить и решить эти проблемы, стало исчезать. По большей части полиция прибывает уже после того, как наркоманы ушли своей дорогой. Полицейские приезжают, записывают, разводят руками и идут дальше", - жалуются жители улицы Бруниниеку.
Активисты рассказывают, что им казалось странным и абсурдным видеть лица, находящиеся под воздействием сильнодействующих наркотиков, в течение рабочего дня у управления криминалистики Государственной полиции и информационного центра МВД. Они употребляют наркотики во дворе или в подъезде соседнего жилого здания.
В какой-то момент терпение жителей улицы Бруниниеку лопнуло, они поняли, что надо создать общественный резонанс и привлечь внимание ответственных учреждений, чтобы наконец что-то поменялось.
"Постепенно многие жители этой улицы начали документировать все это безумие по дороге в магазин, на работу, домой. Люди не "охотились" за снимками, которые опубликованы в Instagram, они были сделаны, просто проходя мимо", - рассказывают отчаявшиеся активисты.
После создания профиля в Instagram жители обращались в СМИ, к политикам, в разные учреждения, писали письма, чтобы привлечь внимание к актуальной проблеме.
После того, как статья была опубликована в СМИ, количество подписчиков в Instagram riga.unseen резко возросло.
"Мы начали получать много писем с благодарностью за инициативу. Многие писали, что лично сталкивались с этой проблемой и не чувствовали себя в безопасности в этой окрестности. Подписчики присылали свои рассказы, по которым можно судить о пассивном вмешательстве полиции в решение этой проблемы. Многие утверждают, что им приходилось жить по соседству с продавцами наркотиков и наркоманами.
Когда они разозлились и решились позвонить в полицию - проблема не решилась, а им пришлось столкнуться с местью наркоторговцев/наркоманов - порчей имущества и угрозами.
После таких ситуаций многие смирились и закрыли глаза на происходящее", - рассказывает один из жителей улицы Бруниниеку.
Учитывая обстоятельства, местные не раскрывают свои личности и все посты в профиле публикуются анонимно.
Местные отмечают, что в последние дни на улице Бруниниеку активно патрулирует муниципальная полиция, и наркоманов на улице стало меньше, хотя они до сих пор получают новые фото и видео для своего профиля.
Жители задаются вопросом, как дилер может работать по одному адресу в течение нескольких лет (о нем сообщали в полицию), а полиция не может устранить его. Многие полагают, что существует определенный уровень коррупции.
Активисты считают, что решить проблему можно, если побуждать людей сообщать о нарушениях, обеспечивая их анонимность, а полиции стоит работать более эффективно и оперативно, чтобы остановить это беззаконие.
По словам активистов, стоит проанализировать работу полиции за последние годы и проверить честность сотрудников полиции при исполнении своих обязанностей в борьбе с наркотиками.
Реакция правоохранительных органов
После привлечения внимания СМИ министр внутренних дел Сандис Гиргенс в своих социальных сетях сообщил о начале интенсивного патрулирования в центре столицы с целью очистки города от неблагоприятных элементов, которые угрожают безопасности жителей Риги.
‼️ Mana uzmanība tika pievērsta narkotiku problēmai Bruņinieku ielas apkārtnē - sazinājos ar @RigasPP vadību, vienojāmies par intensīvu patruļu uzsākšanu centrā sadarbībā ar @Valsts_policija, lai pilsētu attīrītu no nelabvēlīgiem elementiem, kas apdraud rīdzinieku drošību! pic.twitter.com/oHlP1DKRTU— Sandis Ģirģens (@SandisGirgens) July 17, 2020
На запрос RUS TVNET о сложившейся ситуации представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что на данный момент на улицах Авоту и Бруниниеку составлено восемь протоколов об административных нарушениях за использование наркотических веществ.
Сотрудники правоохранительных органов неоднократно выезжали по указанному адресу и осматривали окрестности, где обнаруживали людей, которые находились под воздействием наркотиков, а также находили наркотики.
В этом году было возбуждено три уголовных дела в связи с хранением наркотиков на улице Бруниниеку, и два уголовных дела были начаты на улице Авоту. Оформлено также пять протоколов об употреблении наркотиков на улице Бруниниеку и 11 протоколов на улице Авоту.
Галерея: Проблема наркомании на улице Бруниниеку
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