За разжигание ненависти NEPLP начал процедуру ограничения "Россия-РТР" в Латвии

Согласно информации NEPLP, в ходе мониторинга программы "60 минут", которая транслировалась 10 июля 2020 года, были обнаружены высказывания, которые можно расценивать как разжигающие ненависти. Их использовали как участники, так и ведущая программы Ольга Скабеева.

Во время дискуссии Украину назвали страной-террористом, а ее бывшего президента Петра Порошенко - террористом.

Украинский представитель заявил, что Россия ждет раскола Украины, чтобы начать с ней войну. Во время обсуждения ведущая предложила России войти в Украину, успокоив обе стороны в конфликте.

Закон "Об электронных средствах массовой информации" (EPLL) определяет, что программы и передачи СМИ не могут призывать к разжиганию ненависти и побуждать к насилию. В этом случае NEPLP констатировал возможное разжигание ненависти к Украине и украинскому народу.

Согласно Директиве ЕС об оказании аудиовизуальных медиа-услуг, NEPLP обеспечивает свободу приема и не ограничивает трансляцию электронных медиа на территории Латвии из другого государства-члена Европейского Союза или страны Европейского экономического пространства, за исключением случаев, когда программа существенно нарушает EPLL.

Если в программе констатировано нарушение, NEPLP должен сообщить об этом Европейской комиссии и поставщику медиа-услуг, а также государству, под юрисдикцией которого он находится. Если в течение года NEPLP на телеканале обнаружит как минимум еще одно нарушение, он будет иметь право принять решение и временно ограничить трансляцию канала на территории Латвии.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш выразил уверенность в том, что в этом случае разжигается ненависть и нарушен закон.

Он подчеркнул, что разжигающие ненависть высказывания произносят не только гости программы, но и ее ведущая Скабеева, что означает, что нарушение было умышленным.

"Поэтому мы начали ограничительную процедуру "Россия-РТР" и если в ближайший год мы обнаружим еще одно нарушение закона, трансляция телеканала в Латвии будет ограничена. Подобные действия недопустимы на территории Латвии, и это четкий сигнал для "Россия-РТР" и других телеканалов, которые могут пожелать нарушить закон", - отметил Аболиньш.