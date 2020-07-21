Спецотряд полиции Omega объявил о наборе сотрудников: какие требования?

Для того, чтобы попасть в спецотряд OMEGA, предыдущий профессиональный опыт не так важен, но претендент не должен иметь уголовную судимость и у него должно быть высшее образование по меньшей мере первой степени, а также хорошая психологическая и физическая выдержка.

В зависимости от способностей и талантов на службе в спецотряде можно доказать себя в разных специализациях - стать снайпером, городским альпинистом, сапером, водолазом, переговорщиком итд.

Для того, чтобы присоединиться к команде OMEGA, необходимо прислать заявку и CV, оставив свои контактные данные, на адрес электронной почты omega13@vp.gov.lv.

Согласно планам, проверка претендентов пройдет уже в сентябре.

OMEGA - это спецподразделение Госполиции, специализирующиеся на заданиях повышенной опасности, таких как освобождение заложников, задержание особо опасных преступников, поиск и обезвреживание взрывоопасных веществ, переговоры с попавшими в кризисную ситуацию итд.