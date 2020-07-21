Подростков сдуло в море на матрасе, девочка из Вьетнама чуть не утонула: спасатели бьют тревогу

Видео: Спасение девочки на пляже в Луцавсале

Так в субботу, 18 июля, в 13:15 спасатели на пляже в Луцавсале заметили тонущую девочку лет девяти. Спасатель тут же бросился в воду и вытащил ее. К девочке поспешили родители, оказавшиеся гражданами Вьетнама.

Для проверки состояния девочки была вызвана бригада Неотложной медицинской помощи. Медики посоветовали родителям отвести девочку в больницу для дополнительных проверок, но отец принял решение, что будет сам наблюдать за ребенком и обратится за помощью, если у дочери появятся проблемы с дыханием. Полиция напомнила родителям о необходимости тщательно следить за детьми.

Позднее, в 14:48, сотрудники спасательной станции в Вецаки получили вызов от женщины, которая за пределами официального пляжа заметила четырехлетнего ребенка без сопровождения взрослого. Спасатели, отправляясь на указанное место, по пути встретили другую женщину, которая рассказала, что пропал ребенок. Описание ребенка совпадало с тем, о котором был только что получен вызов. Женщину доставили на место происшествия, где она забрала своего ребенка. С ней также провели беседы об отдыхе у воды.

В 19:55 на пляже в Румбуле рижские спасатели заметили тонущего мальчика 12 лет. Его вытащили на берег и проследили за ним до прибытия медиков. Прибывшие специалисты приняли решение отвести его в больницу.

В воскресенье, в 13:47 к сотрудникам спасательной станции в Вакарбулли обратилась женщина, у которой пропал восьмилетний сын. Тут же был развернут поиск с использованием оперативного квадроцикла. Ребенка нашли у спасательной станции "Даугавгрива" и передали матери. В этом случае с мамой также провели беседу о безопасности.

В свою очередь в понедельник в 13:10 сотрудники спасательной станции в Вецаки заметили матрас с тремя подростками, которых сдуло в море и своими силами вернуться на берег они уже не могли. Спасатели на оперативной моторной лодке добрались до подростков и на матрасе доставили их на берег. Подросткам 14 и 15 лет посоветовали быть более внимательными, отдыхая на воде на надувных средствах, и не заплывать так глубоко в море.

В 13:49 к спасателям в Вакарбулли обратилась обеспокоенная женщина, у которой пропал четырехлетний ребенок. Тут же был начал поиск - ребенка нашли в 500 метрах от спасательной станции. Ребенка передали матери и провели беседу.

Важно! Рижская муниципальная полиция призывает более тщательно следить за детьми на пляжах. До того, как отправлять к воде, важно обсудить с ребенком, как правильно поступить, если вдруг он потерялся. Важно выучить с ребенком мобильный номер родителей, а также выбирать по возможности яркую одежду для пляжа, что может облегчить присмотр за ребенком.