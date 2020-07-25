"Больше нет инфекционной службы, все прекрасно"

Целый ряд жителей Карачаево-Черкесии, вслух заговоривших об истинных масштабах пандемии коронавируса в республике, оказались под давлением властей. Против авторов программы "Черный куб", рассказавших о занижении статистики заболеваемости, было возбуждено уголовное дело. В Ставрополе изъяли компьютерную технику у Анны Дарган, которая передвигается на коляске - силовики подозревали, что она является администратором оппозиционного инстаграм-канала "Политика09". Главный инфекционист Карачаевского района Лейла Батчаева подверглась двойному давлению. Ее несколько раз вызывали на допросы силовики, а после того, как она поговорила с "Медузой" и еще нескольким СМИ и блогерами о ситуации с пандемией, ей пришлось уволиться. "Медуза" публикует монолог Лейлы Батчаевой.

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В пандемию мы работали в круглосуточном режиме. Ни кадров, ни лекарств, ни технической поддержки, естественно, не было. Кто что мог, то и делал, сами по себе. Через два месяца назрел вопрос выплат работающим с ковидом. Моим сотрудникам не заплатили ничего, мне - мизер.

Я потребовала у главврача выплаты для всех. Плюс лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты. Мне был дан грубый, хамский ответ.

В тот же день главврач пришел в мое отделение. Я тогда была в КТ-кабинете, и он пытался записать мне отсутствие на работе. Составил акт на меня, его потом аннулировали.

Через две недели я сама заболела ковидом. Помощи мне больница не оказала. Наоборот, велись тайные интриги. Вызвали участкового врача на допрос и прямо ей говорили: зачем ты открывала ей больничный? Как ты ее смотрела, как ты ее слушала? В итоге они умудрились составить акт, что я прогуливаю рабочие дни с 15 мая по 30 июня 2020 года, до окончания больничного. Эта бумага у меня есть, с печатью, с подписью главного врача. Они, конечно, знали, что у меня подтвержденный ковид, потому что Роспотребнадзор их оповещает. Все эти данные открыты и доступны. Мой больничный закрыли, меня в известность не поставив. Исправили это лишь после угрозы судом.

Я решила увольняться. Не могу же я воевать постоянно. Чтобы мне дальше выговор за выговором давали по любому поводу - извините, разве это работа?

Но уволиться тоже оказалось непросто, потому что главный врач хотел подвести меня под статью. Это его привычный способ мести людям, которые против него пошли. За огласку, за интервью в стриме Руслана Курбанова, у правозащитника Александра Бабушкина, в "Медузе". Ну, и за выплаты в том числе. Он привык так действовать. Нет у нас такого, чтобы кто-то чего-то добился, воюя с ним. Все заглаживается методами угроз, расправ, увольнений. А люди запуганы, потому что многие в возрасте, идти работать некуда.