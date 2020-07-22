20 лет на экране - даже тогда, когда уже болел раком. В России простились с главным ведущим погоды

Как отмечает "Медуза", Александр Беляев начал вести прогноз погоды на НТВ в 1998 году. Помимо этого, в разные годы он вел передачи "Сразись с нацией", "Солнечно. Без осадков", "Азбука синоптика" и другие.

Вся Россия его звала профессором, хотя профессором он не был. Это прозвище родилось с легкой подачи Леонида Парфенова, потому что так было принято - у всех были прозвища. На самом деле по образованию Беляев был географом-гидрологом, кандидатом географических наук.

"В телевизор" Беляев попал случайно, но навсегда - в Институте географии РАН он стал основателем студии "Меркатор", производившей для телевидения карты и метеорологическую инфографику. "Меркатору" никак не удавалось найти третьего ведущего для прогноза погоды, и Беляев вызвался помочь. Так его телекарьера затянулась на 20 лет.

Его любили за простоту, искренность и легкую подачу. Сам же Беляев относился к себе на экране очень критично:

"Это некое неприятное для меня существо, которое желает понравиться, которое все время улыбается, которое говорит приятные вещи, которое нравится людям. Я совсем не такой на самом деле, каким пытаюсь показаться на экране", - признавался он в передаче о себе на НТВ.

В 2011 году Беляев узнал о своем диагнозе - рак легких. И это в довесок к диабету. До 2017 года об этом знали лишь близкие. Более широкий круг узнал о заболевании лишь тогда, когда любимому ведущему прогноза погоды пришлось лечь на лечение в Центр онкологии имени Блохина.

В том же году от онкологического заболевания умерла его супруга - художница Нина Беляева.

После этих трагических событий, курса химиотерапии и двух операций он нашел в себе силы вернуться на телевидение. Это было непростое для всех время - после каждой записи он приходил в себя несколько дней, а операторы наблюдали, как в перерывах между съемками он лежал, восстанавливался, чтобы дописать выпуск.

Многие коллеги по цеху написали о Беляеве теплые слова, одним из первых высказался Андрей Малахов:

Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.. RIP — Андрей Малахов (@a_malahov) July 20, 2020

Примечательно, что сын Беляевых, Илья Беляев, тоже географ. По стопам отца он готовит к выпуску карты, которые показывают в передачах НТВ.