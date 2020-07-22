Ср, 22.07.2020
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К пятнице: дуэт бренди и сладкой вишни

ФОТО: Пресс-фото

Сочные летние ягоды хороши не только в десертах и тортах, но и в изумительных коктейлях! 

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet вместе с брендом Torres предлагают рецепт восхитительного коктейля со сладкой вишней и ароматным бренди Torres 5.

Ингредиенты (на 2 бокала):

  • 100 миллилитров бренди Torres 5;
  • 150 граммов сладкой вишни;
  • 150-200 миллилитров газированного цитрусового лимонада;  
  • 2 столовые ложки сока лайма;
  • лед.

Приготовление:

  1. Очистить вишню от косточек.
  2. Все ингредиенты, кроме льда, измельчить в блендере до однородной массы.
  3. Наполнить бокалы льдом, а затем - полученной массой.
  4. Если хотите, чтобы коктейль был без кусочков ягод, пропустите массу через ситечко.
  5. Подавать холодным.

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