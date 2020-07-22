К пятнице: дуэт бренди и сладкой вишни

Сочные летние ягоды хороши не только в десертах и тортах, но и в изумительных коктейлях!
Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet вместе с брендом Torres предлагают рецепт восхитительного коктейля со сладкой вишней и ароматным бренди Torres 5.
Ингредиенты (на 2 бокала):
- 100 миллилитров бренди Torres 5;
- 150 граммов сладкой вишни;
- 150-200 миллилитров газированного цитрусового лимонада;
- 2 столовые ложки сока лайма;
- лед.
Приготовление:
- Очистить вишню от косточек.
- Все ингредиенты, кроме льда, измельчить в блендере до однородной массы.
- Наполнить бокалы льдом, а затем - полученной массой.
- Если хотите, чтобы коктейль был без кусочков ягод, пропустите массу через ситечко.
- Подавать холодным.
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