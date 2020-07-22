Ср, 22.07.2020
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Ильгюциемс: отсидевший 10 лет напал на женщину, ей помог проезжавший мимо велосипедист

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В прошлую пятницу, 17 июля, среди бела дня около 11:00 в Ильгюциемсе некий мужчина 1983 года рождения подбежал к женщине 1956 года рождения и ограбил ее, применив физическую силу. На этом история не закончилась. 

Несмотря на то, что в результате удара у женщины был сломан нос, она побежала за мужчиной и обратилась за помощью к проезжавшему мимо велосипедисту. Велосипедистом оказался земессарг, который и помог задержать грабителя.

Во время погони женщина увидела, что злоумышленник достал из похищенной сумки два кошелька, а саму сумку выкинул. Один из этих кошельков был обнаружен у мужчины, а второй - в месте, где он пытался скрываться. В момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. 

В связи с произошедшим начат уголовный процесс. 

Установлено, что мужчина в поле зрения полиции уже попадал. В 2018 году он был освобожден из тюрьмы, где провел 10 лет. 

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