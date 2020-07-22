Ильгюциемс: отсидевший 10 лет напал на женщину, ей помог проезжавший мимо велосипедист

Несмотря на то, что в результате удара у женщины был сломан нос, она побежала за мужчиной и обратилась за помощью к проезжавшему мимо велосипедисту. Велосипедистом оказался земессарг, который и помог задержать грабителя.

Во время погони женщина увидела, что злоумышленник достал из похищенной сумки два кошелька, а саму сумку выкинул. Один из этих кошельков был обнаружен у мужчины, а второй - в месте, где он пытался скрываться. В момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

Установлено, что мужчина в поле зрения полиции уже попадал. В 2018 году он был освобожден из тюрьмы, где провел 10 лет.