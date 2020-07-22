Лучше к профессионалу, чем в "подпольную контору". В каждом втором салоне красоты - нарушения

Опрос, проведенный Центром профилактики и контроля заболеваний, показывает, что услугами "мастеров красоты" пользуется каждый второй житель Латвии. Несмотря на то, что большинство опрошенных указывают на важность соблюдения норм гигиены, многие все еще регулярно используют возможность получать косметические услуги "в домашних условиях".

Эксперты напоминают, что качественная услуга не может стоить дешево, а желание сэкономить может привести к тяжелым болезням, последствия которых могут преследовать всю оставшуюся жизнь.

"Любые манипуляции, при которых имеется контакт с кровью, несут высокий риск, который может быть как обратимым, так и необратимым. Если инвазивные манипуляции не выполняются в соответствии со всеми мерами безопасности, это может привести к слепоте, некрозу тканей и другим проблемам", - подчеркивает дерматолог Лайма Велайне.

Все чаще специалисты и врачи вынуждены исправлять ошибки так называемых "подпольных контор".

Стоит помнить - те, кто не зарегистрировал свою деятельность, хотят сэкономить, поэтому их инструменты и материалы, используемые при предоставлении услуг, чаще всего низкого качества.

"Проблема в том, что можно купить чернила, которые не предназначены для татуировок. А некоторые мастера покупают как дешевые иглы, так и дешевые чернила. В этом случае появляется большой риск", - говорит представитель Латвийского общества татуировок Карлис Улманис.

В поле зрения Инспекции здравоохранения находятся около 3500 лиц, оказывающих услуги красоты.

В ходе проверок, проведенных в прошлом году, в 45% случаев были выявлены недостатки.

Инвазивные косметические процедуры, включая маникюр, педикюр, татуировки, лучше выполнять только у сертифицированных специалистов, а не в так называемых "подпольных салонах". Клиентов, прибегающих к косметическим услугам, просят убедиться, что конкретного специалиста можно найти в базе данных Инспекции здравоохранения, поскольку сертификаты, размещенные на стене в салоне, не всегда соответствуют действительности.

Видео: Сюжет TV3