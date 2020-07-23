"Мы хозяева в этой стране. Выдворяйте отсюда": Лукашенко против иностранных журналистов

В этом выпуске:

Глава Беларуси хочет выдворить из страны иностранных журналистов за "призывы к беспорядкам".

В Хабаровске завели первые административные дела за акции протеста.

Лукашенко требует выдворять из Беларуси журналистов, призывающих "к массовым беспорядкам"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля на совещании потребовал выдворять журналистов, которые, по его мнению, "призывают к массовым беспорядкам".

"Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, [Радио] Свобода, Свободная Европа и так далее, стримы эти.

Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - заявил он.

Лукашенко потребовал принимать меры и не ждать до конца избирательной кампании:

"Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на Майданы".

"Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", – заявил президент Беларуси.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода отвергает возмутительные обвинения, выдвинутые президентом Беларуси Александром Лукашенко – в качестве возможного предлога закрыть нас, поскольку мы якобы призываем к беспорядкам, – заявила исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар. – Ничего подобного радио Свободная Европа/Радио Свобода не делает – напротив, это наши журналисты в последние дни стали жертвами неправосудных задержаний и насилия со стороны полиции только за то, что они выполняли свою работу.

Выдвигая эти обвинения, Лукашенко стремится демонизировать и представить в ложном свете роль независимых средств массовой информации в Беларуси, в то время как они освещают события, связанные с президентскими выборами 9 августа.

Мы намерены и дальше продолжать нашу важную работу для народа Беларуси и осуждаем чиновников, которые используют опрометчивую риторику и угрозы, представляющие опасность для наших журналистов".

Накануне более 200 журналистов обратились к властям и силовикам Беларуси с требованием остановить преследование СМИ. За два месяца предвыборной кампании в Беларуси во время акций протеста были задержаны десятки журналистов, в том числе сотрудники белорусской службы Радио Свобода в Минске.

В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что давление на представителей СМИ усиливается в период каждой избирательной кампании. В этом году власть видит угрозу именно в стримах. Журналисты заявили, что продолжат работу несмотря на давление.

Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа. Центризбирком 14 июля зарегистрировал кандидатов на президентский пост – ими стали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Александр Лукашенко.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 23.07.2020

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