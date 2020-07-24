Россия возобновляет международное авиасообщение

Издание также отмечает - ранее российские власти подчеркивали, что Россия будет возобновлять авиасообщение только на основе взаимности, то есть если иностранные государства будут готовы без ограничений пускать россиян.

Из этого следует, что восстановление полетов в Евросоюз маловероятно: согласно рекомендациям Еврокомиссии, свободный въезд в ЕС предлагается разрешать только из тех стран, в которых суммарное количество заболевших за последние 14 дней не превышает 20 человек на 100 тысяч населения. С учетом численности населения России это означает около двух тысяч случаев в день - то есть примерно в три раза меньше, чем регистрируется сейчас, пишет "Медуза".