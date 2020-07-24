Россия возобновляет международное авиасообщение

Россия возобновит международное сообщение с 1 августа, пишет "Медуза" со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что на первом этапе полеты будут осуществляться в Великобританию, Танзанию и Турцию.
Сообщается, что первоначально полеты будут осуществляться из аэропортов трех городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
"Медуза" напоминает, что Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса.
Издание также отмечает - ранее российские власти подчеркивали, что Россия будет возобновлять авиасообщение только на основе взаимности, то есть если иностранные государства будут готовы без ограничений пускать россиян.
Из этого следует, что восстановление полетов в Евросоюз маловероятно: согласно рекомендациям Еврокомиссии, свободный въезд в ЕС предлагается разрешать только из тех стран, в которых суммарное количество заболевших за последние 14 дней не превышает 20 человек на 100 тысяч населения. С учетом численности населения России это означает около двух тысяч случаев в день - то есть примерно в три раза меньше, чем регистрируется сейчас, пишет "Медуза".
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