Почесала голову, взяла телефон, нарезала сыр. О гигиене на Центральном рынке

"Там, где я проходил, никого в перчатках не видел. И масок тоже не видел, поэтому и сам не надевал", - рассказал другой посетитель рынка. С другой стороны, другие опрошенные посетители говорят, что, на их взгляд, на рынке все в порядке.

Репортеры передачи отмечают, что перчатки используются только редким продавцом. Некоторые используют только одну перчатку или целлофановый пакетик. Упомянутая очевидцем продавец тоже не стесняется работать голыми руками - нарезает и предлагает продегустировать сыр.

Продовольственно-ветеринарная служба часто посещает рынок . В этом году было проведено 119 проверок, 11 из которых - в молочном павильоне.

"В этом случае были нарушены общие санитарно-гигиенические требования. При упаковке продуктов нужно использовать одноразовые перчатки вместо того, а не просто стоять в перчатках в течение всего дня. Также можно использовать соответствующее торговое оборудование.

Продавец нарушила все, что могла нарушить. Это низкая культура торговли.

Нужно уметь не только продавать, но и соблюдать все нормы, чтобы не отпугнуть покупателя", - подчеркивает Татьяна Марченкова, представитель Продовольственно-ветеринарной службы.

Видео: Сюжет Baz Tabu