Почесала голову, взяла телефон, нарезала сыр. О гигиене на Центральном рынке

"Видела, как она немытыми руками, без перчаток упаковывала блины. Потом резала сыр. Потом взяла ручку, почесала волосы, взяла телефон. Они знают, что делают. Им до одного места, грубо говоря". Некая рижанка рассказала передаче Bez Tabu о том, что она во время распространения вируса Covid-19 увидела в молочном павильоне Рижского Центрального рынка.
"Там, где я проходил, никого в перчатках не видел. И масок тоже не видел, поэтому и сам не надевал", - рассказал другой посетитель рынка. С другой стороны, другие опрошенные посетители говорят, что, на их взгляд, на рынке все в порядке.
Репортеры передачи отмечают, что перчатки используются только редким продавцом. Некоторые используют только одну перчатку или целлофановый пакетик. Упомянутая очевидцем продавец тоже не стесняется работать голыми руками - нарезает и предлагает продегустировать сыр.
Продовольственно-ветеринарная служба часто посещает рынок . В этом году было проведено 119 проверок, 11 из которых - в молочном павильоне.
"В этом случае были нарушены общие санитарно-гигиенические требования. При упаковке продуктов нужно использовать одноразовые перчатки вместо того, а не просто стоять в перчатках в течение всего дня. Также можно использовать соответствующее торговое оборудование.
Продавец нарушила все, что могла нарушить. Это низкая культура торговли.
Нужно уметь не только продавать, но и соблюдать все нормы, чтобы не отпугнуть покупателя", - подчеркивает Татьяна Марченкова, представитель Продовольственно-ветеринарной службы.
Видео: Сюжет Baz Tabu
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