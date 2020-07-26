Винькеле о заболевших гастарбайтерах: из одного случая не стоит делать выводов

Так она ответила на вопрос, не следует ли запретить приезд в Латвию гастарбайтерам из третьих стран.

Министр пояснила, что ограничения на въезд гастарбайтеров существовали в период чрезвычайного положения, которое сейчас отменено.

Приезд работников из третьих стран согласуется с Латвийским агентством инвестиций и развития.

По словам Винькеле, осторожность должна быть одинаковой как при приезде в Латвию иностранных граждан, так и при возвращении латвийцев из-за границы.

Отвечая на вопрос о большом количестве заболевших в субботу, министр сказала, что большая часть случаев заражения отслежена. Продолжается эпидемиологическое расследование только по одному из 3 случаев.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 1345 тестов на Covid-19, выявлено 13 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). По данным SPKC, пятеро заболевших приехали из Узбекистана, семь являются контактными лицами, по одному заболевшему данные уточняются.