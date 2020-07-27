Пять советов, как летом лучше всего выспаться в палатке

Эксперты по активному отдыху Fjällräven делятся практическими советами о том, как этим летом лучше всего выспаться в палатке.

1. Имеет ли значение размер палатки?

Если вы отправляетесь в поход в составе четырех человек, то рекомендуется взять с собой две двухместные палатки, чтобы их можно было нести поочередно. Если же отправляетесь в путь вдвоем, то советуем взять одну двухместную палатку. Ведь чем больше палатка – тем она тяжелее, поэтому оцените, хотите ли вы, чтобы идти было легче, но было меньше места или наоборот. Туннельная палатка обеспечивает много места, но у нее низкий потолок, в свою очередь купольная палатка намного тяжелее, но в ней значительно больше места.

2. Какую палатку выбрать?

Самой подходящей для летних походов будет трехсезонная палатка или палатка, которая подходит для весеннего, летнего и осеннего сезона. Если планируете ночевать в месте с каменистой поверхностью или же знаете, что обещают ветреную погоду, советуем использовать купольную палатку. Для ее установки не потребуются веревки и колышки для установки палатки, к тому же на ветру ее конструкция намного устойчивее, чем у других палаток. Если во время похода обещают неблагоприятные погодные условия, то может пригодиться туннельная палатка с пологом, под которым во время сильного дождя можно будет высушить намокшую одежду и приготовить ужин.

ФОТО: Пресс-фото

3. Как контролировать температуру в палатке?

Возможно, вы обратили внимание на небольшие отверстия в задней части палатки или же на ткань, прикрывающую дверь палатки – мы обязательно советуем ими воспользоваться. Они действуют как термостаты, позволяющие вам контролировать температуру в палатке. Откройте их, чтобы позволить прохладному воздуху проникнуть в палатку, или же закройте их, чтобы сохранить теплую температуру воздуха. Материал палатки изготовлен таким образом, чтобы он дышал, однако в особенно сырую погоду советуем открыть какое-нибудь из маленьких вентиляционных отверстий, чтобы облегчить приток воздуха и уменьшить образование конденсата внутри палатки.

4. Какой спальный мешок выбрать?

Правильный выбор спального мешка и матраса особенно важен для хорошего сна. Выбирайте спальный мешок, в котором много места, чтобы вы могли в нем свободно двигаться. Если спальный мешок будет слишком тесным или свободным, теплоизоляция не будет работать достаточно эффективно, и ваше тело не сможет достаточно согреть спальный мешок изнутри.

5. Советы по безопасному сну

Не ложитесь спать, если вам холодно. Прежде чем отправиться спать – съешьте или выпейте что-нибудь теплое, а также сходите в туалет. Никому не нравится просыпаться посреди ночи, к тому же, если придется вставать и выходить из палатки, вы потеряете много тепла своего тела. Кроме того, прохладным или даже холодным вечером рекомендуется ложиться спать в шапке, ведь через голову уходит значительная часть тепла.

Не менее важно – каждое утро, прежде чем продолжить свой летний поход, проветрить и вытряхнуть свой спальный мешок. Таким образом он освободится от влажности и возможных насекомых, оставшихся внутри спального мешка, конечно, если не хотите продолжить поход по маршруту вместе с ними.

ФОТО: Пресс-фото

О Fjällräven В 1960 году Оке Нордин (Åke Nordin) основал Fjällräven в своей квартире в шведском городе Эрншёльдсвике, расположенном на севере Швеции. В наши дни долговечной, функциональной и прочной одеждой и экипировкой для активного отдыха пользуются и наслаждаются по всему миру, к тому же найти ее можно более чем в 70 странах.