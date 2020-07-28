Глава дисциплинарной комиссии "Что? Где? Когда?" покинула пост на фоне скандала со Скипским

Русская служба Би-би-си направила запрос в компанию "Игра-ТВ", но пока не получила на него ответ.

"У людей огромный шок"

Формально МАК ЧГК, которая проводит спортивные турниры ЧГК, и ее дисциплинарная комиссия не имеют отношения к телевизионной программе "Что? Где? Когда?", но гендиректор "Игры-ТВ" Наталья Стеценко является правообладателем бренда "Что? Где? Когда?" и названия программы, рассказал Би-би-си бывший редактор передачи "Кто хочет стать миллионером" и член дисциплинарной комиссии МАК ЧГК Илья Бер.

"Руководство телекомпании "Игра" обладает исключительным правом использовать этот бренд. Его предоставляют МАКу", - пояснил он.

Как рассказал Бер, решение Уваровой показать ответ комиссии на запрос Би-би-си руководству "Игры-ТВ" было ее личной инициативой. Реакцию Стеценко он назвал "шантажом".

К самому письму у руководства телекомпании претензий не возникло, они были против именно его отправки, пояснил Бер: "Из-за того, что мы субъект, который может иметь свое мнение и свободно общаться с прессой".

"Телекомпания "Игра" страшно боится СМИ, боится журналистов и ненавидит их. Можете так и написать, я подписаться под этим готов", - добавил он.

При этом Бер признался, что хоть "Игра-ТВ" официально не комментирует выдвинутые против Скипского обвинения, внутри клуба ЧГК эта тема обсуждается.

"У людей огромный шок. Люди не подготовлены к реакции на такие вещи. Раньше такого почти не было, никто не учил, как реагировать на ситуации сложных моральных случаев. Но это, конечно, была главная тема. Теперь, видимо, будет две", - сказал он.

Бер также рассказал, что комиссия по этике МАК ЧГК была расформирована в прошлом году после истории с Александром Друзем, одним из самых известных игроков "Что? Где? Когда?". Его отстранили от программ "Первого канала" после того, как Бер обвинил его в попытке подкупа. Друзь был главой комиссии по этике.

В чем обвинили Скипского?

41-летний Михаил Скипский - известный участник, знаток телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Он родился в Санкт-Петербурге и преподавал в петербургских школах.

На прошлой неделе журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила у себя в "Твиттере", что Скипский, который вел в ее школе уроки географии, якобы домогался ее, когда ей было 15 лет. После этого о возможных домогательствах со стороны Скипского рассказали еще несколько девушек в "Твиттере".

Сам Скипский в разговоре с изданием "Подъем" отказался комментировать обвинения в свой адрес. "Нет, извините, всё через телекомпанию "Игра ТВ", пожалуйста", - сказал он.

Пресс-секретарь "Игры ТВ" Виктория Селиванова сказала "Медиазоне", что в телекомпании не комментируют обвинения в адрес Скипского: "Мы не обсуждаем это. Комментариев нет".

Как сообщает издание "Проект", пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", отправили в правление МАК открытое письмо в связи с ситуацией вокруг Михаила Скипского.