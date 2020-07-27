Суд оштрафовал журналиста, которому сломали руку на избирательном участке

"Вина доказана по всем составам, показания не противоречат друг другу и не противоречат видео, вина суду очевидна", - написал Френкель в "Твиттере".

Вина доказана по всем составам, показания не противоречат друг другу и не противоречат видео, вина суду очевидно

20.6.1 предупреждение

5.69 Штраф 2к

19.3 500р штраф — Dave Frenkel (@merr1k) July 27, 2020

Суд признал его виновным в правонарушениях по статьям 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение сотрудникам полиции), 20.6.1 КоАП (несоблюдение правил поведения при угрозе ЧС, то есть нарушение режима самоизоляции) и 5.69 КоАП (вмешательство в работу избирательной комиссии).

"[Назначено наказание] по 20.6.1-й - предупреждение; по 5.69-й - штраф 2 тысячи рублей; по 19.3 - штраф 500 рублей", - сообщил Френкель. Сам журналист и его адвокат ходатайствовали о прекращении дела из-за отсутствия состава правонарушения.

Версия властей

Согласно материалам административного дела, 30 июня Френкель в помещении УИК №2191 "провоцировал конфликтную ситуацию в некорректной вызывающей форме, требовал ответа от присутствующих наблюдателей на знание нормативно-правовых актов по общероссийскому голосованию, громко возмущался необходимостью регистрации, осуществлял видеосъемку в месте, предназначенном для заполнения бюллетеней для голосования, а также в месте работы членов комиссии с иными документами, что создавало угрозу конфиденциальности персональных данных".

В тот день проходило голосование по поправкам в Конституцию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Френкель "спровоцировал скопление граждан в помещении избиркома с нарушением социальной дистанции".

"Председателем УИК были неоднократно сделаны замечания, которые Френкель проигнорировал. После чего сотрудник полиции предложил Френкелю прекратить нарушать нормы действующего законодательства, покинуть помещение УИК, проследовать с ним в 78-й отдел полиции, однако Френкель отказался покинуть помещение УИК, упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Френкеля, полиция и члены избирательной комиссии рассказали суду, как он "оскорблял председательницу", "заблокировал проход избирателей на участок", кричал: "Я с участка не уйду", "Я здесь власть", "Я представляю народ"".

Инцидент произошел на избирательном участке №2191 в Центральном районе Петербурга.

Что рассказывал журналист

Френкель рассказывал Би-би-си, что приехал туда, получив сообщение о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Тогда председатель избирательной комиссии попросила полицейских удалить и его самого. Они, как рассказывал журналист, заломили ему руку, что привело к перелому.

"Она [председатель комиссии] стала выяснять, зачем я пришел и чего хочу. Я стал спрашивать, почему вы не представляетесь и кто вы - там все были либо без бейджей, либо на бейдже не понятно что написано. Председатель сказала полицейским, чтобы меня удалили. Сотрудники полиции стали меня выталкивать. Я попросил их представиться. Они отказались, заломили руку, повалили на пол, полицейский ударил меня кулаком в плечо, оно хрустнуло, я закричал от боли", - рассказывал Френкель.

После этого, по словам журналиста, к нему подошел один из наблюдателей, дернул его за руку и назвал симулянтом. "Я заорал от боли, кто-то вызвал скорую и мне принесли бутылку с холодной водой. Приехала скорая, [медики] сказали, что у меня перелом. Наложили шину и везут меня в НИИ Джанелидзе", - говорил журналист Би-би-си.

Позже стало известно, что у него диагностирован перелом средней плечевой кости. Журналисту в тот де день сделали операцию.