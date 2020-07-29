Covid-19: Гонконг вводит самые строгие с начала эпидемии ограничения

В городе запрещено находиться вместе более чем двум людям, за исключением членов одного домашнего хозяйства. Во всех общественных местах как в помещениях, так и на улице необходимо носить маски. В местах общественного питания можно продавать только еду навынос. Закрыты фитнес-клубы и бассейны.