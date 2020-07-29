Ср, 29.07.2020
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Covid-19: Гонконг вводит самые строгие с начала эпидемии ограничения

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Правительство Гонконга предупредило, что в городе может начаться вспышка Covid-19, поэтому со среды, 29 июля, в силу вступают новые ограничения.

В городе запрещено находиться вместе более чем двум людям, за исключением членов одного домашнего хозяйства. Во всех общественных местах как в помещениях, так и на улице необходимо носить маски. В местах общественного питания можно продавать только еду навынос. Закрыты фитнес-клубы и бассейны.

Эти ограничения, которые являются самыми строгими с начала эпидемии коронавируса, будут в силе минимум неделю.

Во вторник в Гонконге были зарегистрированы 106 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 98 случаев произошли среди жителей города.

С конца января число зараженных достигло 2880, а умерли от Covid-19 23 человека.

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