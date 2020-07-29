AP: Три российских портала в США распространяют дезинформацию о Covid-19

Российская разведка использует три англоязычных портала, чтобы распространять в США дезинформацию о Covid-19. Об этом агентству АР рассказали должностные лица США, пожелавшие остаться анонимными, так как не могут обсуждать эту информацию публично.
Разведка установила двух граждан России, занимавших высокие должности в ГРУ. Они ответственны за предусмотренные для аудитории США и Западной Европы операции по дезинформации.
Решение обсудить эту информацию со СМИ должностные лица обосновали тем, что чувствуют необходимость поднять тревогу по поводу конкретных интернет-порталов и их связь с российской разведкой.
Все три портала - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press - принадлежат зарегистрированном у в России агентству "Инфорос".
С конца мая до начала июля на этих порталах были опубликованы около 150 статей о пандемии. В них, например, отмечается "помощь" России США для борьбы со вспышкой болезни, а также допущения, что Covid-19 может быть "биологическим оружием".
Должностные лица указали, что написанные на хорошем английском языке новости перепубликуют другие новостные источники, таким образом скрывая их происхождение и увеличивая доверие.
Американские чиновники указали агентству АР, что российская дезинформация - часть попыток популяризовать ложные информацию и создать путаницу.
На порталах размещены статьи и о сопернике президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах Джо Байдене и о направленных против расовой дискриминации протестах в США.
О связи "Инфорос" и OneWorld с правительством России ранее сообщали и аналитики дезинформации из рабочей группы Евросоюза и базируемой в Брюсселе EU DisinfoLab.
Галерея: Covid-19 в России
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