Супругу соперницы Лукашенко Тихановской продлили арест

"Я могу предположить, откуда эти деньги, но озвучивать это не могу. Будем ждать, что нам скажет следствие. То, что их не могло быть у моего супруга, в этом я практически уверена. Наверняка если бы у человека были такие деньги, то семья жила бы в более комфортных условиях. Не могу комментировать это, но я рада, что не нашли оружие, наркотики, трупы - что обычно находят у человека, которого хотят "закрыть"?", - ранее комментировала произошедшее Светлана Тихановская.