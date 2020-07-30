Супругу соперницы Лукашенко Тихановской продлили арест

Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому продлили арест до 29 сентября. Об этом сообщила в своем Facebook-аккаунте жена арестованного, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, передает ТАСС.
"К сожалению, для нас это не стало неожиданностью", - написала она.
Тихановского задержали 29 мая в Гродно по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией.
В офисе и на даче у блогера прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов США.
"Я могу предположить, откуда эти деньги, но озвучивать это не могу. Будем ждать, что нам скажет следствие. То, что их не могло быть у моего супруга, в этом я практически уверена. Наверняка если бы у человека были такие деньги, то семья жила бы в более комфортных условиях. Не могу комментировать это, но я рада, что не нашли оружие, наркотики, трупы - что обычно находят у человека, которого хотят "закрыть"?", - ранее комментировала произошедшее Светлана Тихановская.
Против Тихановского возбудили дело по части 1 стати 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Правозащитники признали его политзаключенным.
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