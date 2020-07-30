Стендап-комик Ваня Усович о болезни, сексе втроем и заработке

Оказывается, у него было диагностировано ананкастное расстройство личности. Это такое свойство, при котором у человека вырабатывается желание все структурировать, составлять списки и графики. Такие люди придауют большое значение деталям и излишнему перфекционизму.

"Вообще, я на списках помешан", - признался Ваня.

Когда-то он даже подсчитывал количество девушек, с которыми переспал.

"Я не знаю, насколько это нормально", - отмечает комик.

Считать Ваня бросил, когда количество девушек перевалило за 60 или 70. Он также рассказал Дудю о своем опыте в сексе втроем:

"Мне написала одна девушка, сказала, что приедет с подружками. И вот они приехали, две ушли в магазин, а одна осталась. У нас тут же случился секс. Потом вернулась одна подруга. Мы начали общаться, как-то само собой все пошло, и вот уже мы целуемся.

После этого девушки посовещались и сказали, что хотят секса втроем. Это было круто.

Причем я всегда думал, что секс втроем у меня будет короткий из-за волнения. Но нет, часа два продолжалось. Может, и дольше", - вспоминает Усович.

С начала коронавируса Ваня живет на Патриарших прудах, но год назад он купил квартиру между Москва-Сити и Красной пресней.

Он хотел пожить и в других районах, чтобы понять, где лучше.

Квартиру он купил примерно за 257 тысяч евро. Заплатил наличными. Комик признался, что копил на жилье 5 лет.

Сейчас у Усовича поменялась модель заработка. У него появилась программа на час, и он просит человека составить тур. Все продается на его ИП, а тому, кто продает билеты, Ваня отчисляет проценты.

К примеру, концерт в Новосибирске может принести артисту 2,5 тысячи евро. Он также работает на корпоративах. Обычно его выступление может стоить около 1000 евро. В отличие от других коллег, Ване нравится выступать на частных мероприятиях.

"Ты понимаешь, что ничего с этим не можешь сделать, и наслаждаешься", - отмечает он.

Юмор Усовича состоит из коротких историй в жанре "комедия наблюдения", а его робкое поведение и стеснительность делают выступление только смешнее. Ваня удивляется нелепости повседневных вещей, избегает слишком серьезных тем и негодует из-за дискриминации буквы "ё" в русском языке.

Видео: Интервью Вани Усовича в программе "ВДудь"