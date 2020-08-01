Трехлетний мальчик уехал один на детском квадроцикле и проехал несколько километров по шоссе

По сообщению Ляэне-Харьюского отделения полиции, в четверг полиции поступило сообщение от бдительного местного жителя, что по шоссе на квадроцикле едет маленький ребенок. Мальчик успел самостоятельно проехать несколько километров, прежде чем обеспокоенный местный житель заметил его и обратился в полицию.

"Ребенок не смог назвать ни свое имя, ни имена своих родителей, ни адрес", - написали полицейские в социальных сетях и добавили, что доставили ребенка в приют, откуда его позже забрали родители.

"Маленькие дети, как правило, не передвигаются самостоятельно, тем более на транспортных средствах. Если вы заметили на улице или на обочине дороги оставшегося без присмотра маленького ребенка, не стесняйтесь спросить, не заблудился ли он и где его родители. О заблудившихся детях обязательно сообщайте в полицию", - посоветовала эстонская полиция.